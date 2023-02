Vagyonosodási eljárást kért a Schadl-ügyben felmerült fideszesek ellen a Párbeszéd

A Schadl-Völner ügy kapcsán kiszivárgott tanúvallomásokban az Igazságügyi Minisztérium több alkalmazottja is azt állította, hogy fideszes képviselők befolyásolták a végrehajtói helyek kiválasztását.

Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője csütörtökön sajtótájékoztatót tartott az ügy kapcsán, egy facebookos bejegyzésében pedig azt írta, hogy a „fideszes Gelencsér Attila, Szatmáry Kristóf, Cseresnyés Péter és Csizi Péter neve felmerül a végrehajtói maffia ügyében tett tanúvallomásokban. A rendőrség nyomozza ki ezeknek a képviselőknek az érintettségét is!”. Szerinte katasztrófa, hogy „konkrét nevek hangzottak el, mégsem nyomoznak a képviselők ügyében”.



A Telexhez eljutott tanúvallomásokban többen is említették, hogy listák voltak a pályázaton „támogatott” emberekről, és egyes nevek mellett monogramok és nevek szerepeltek, hogy kik támogatják őket „magasabb szintről”. Több tanú is azt állította, a V. P. monogram Völnert jelöli, de felbukkant a támogató nevek között Gelencsér Attila, Szatmáry Kristóf, Cseresnyés Péter vagy Csizi Péter országgyűlési képviselők neve is. Voltak olyan monogramok is, amiket a minisztérium középső szintjén lévő munkatársak sem tudtak dekódolni, és nincs hozzájuk megfejtés a lap által megismert iratokban: Ko. Zs., M. L., L. T., R. T., B. T.

Az ügyészség Schadl Györgyre tíz, Völner Pálra nyolc év börtönt kért hivatali vesztegetés miatt, akkor, ha beismerik az ügyészség által feltárt bűncselekmények elkövetését. (Via HVG)