Néhány trumpista puccsista már megbánta, hogy megbánta

Derrick Evans alig egy éve, miután bűnösnek vallotta magát a 2021. január 6-i puccskísérletben, a washingtoni Capitolium ostromában játszott szerepe miatt emelt vádakban, a szövetségi bíróságon az ítélethirdetés előtt megbánást tanúsított. "Kritikus hibát vétettem" - ismerte be.

photo_camera 2021. január 6-án az amerikai törvényhozók a washingtoni Capitoliumban készültek hitelesíteni az elnökválasztás eredményét, amikor Donald Trump felfegyverkezett hívei a bukott elnök buzdítására zavargást robbantottak ki, majd le is rohanták az épületet. Minderről az azóta lefolytatott vizsgálatok szerint Trump tudott, támogatta is az ötletet, stábja tagjai még kapcsolatban is álltak néhány szervezővel. Fotó: BRENT STIRTON/Getty Images via AFP

Mostanra viszont minden jel szerint megbánta a megbánását. Evans a történtek idején a nyugat-virginiai törvényhozás tagja volt, nemrég pedig bejelentette, hogy a 2024-ben a szövetségi törvényhozási választásokon kíván indulni képviselőjelöltként. "Akadnak, akik szerint bocsánatot kéne kérnem #J6 [ez a január 6-i puccskísérlet beceneve a szélsőjobboldali körökben] miatt, és elítélnem a történteket, ha meg akarom nyerni a választást [...] Nem fogok engedni az értékeimből és elveimből. Ilyet politikusok tesznek, nekünk meg hazafiakra van szükségünk, nem politikusokra" - írta Twitterén az AP beszámolója szerint.

Az amerikai hírügynökség beszámolója szerint nem ő az első január 6-i puccsista, aki, amikor súlyos ítélet fenyegette, még meghunyászkodott, ám az ítélet kihirdetése után egyből relativizálni kezdi a puccs jelentőségét. Akadt köztük olyan, aki a bírósági bocsánatkérése után pár órával már a puccsot szintén relativizálni igyekvő Fox News adásában maga is jelentéktelen semmiségnek próbálta beállítani azt, hogy felfegyverzett zavargók hatoltak be a Capitolium épületébe megakadályozni a törvényesen megválasztott elnök győzelmének ceremoniális megerősítését. Ahogy olyan is, aki a bíróságon még "szörnyűnek és gusztustalannak" nevezte a január 6-án történteket, hogy utána az Orbán Viktor által is látogatott CPAC konferenciáján már narancssárga rabruhában tisztelegjen a bebörtönzött puccsisták előtt.

A hírügynökség szerint az igazságszolgáltatás nem nagyon tud mit kezdeni a köpönyegforgatókkal, mivel azok mind már az ítélet után vonják vissza megbánó nyilatkozataikat - bár több bíró is felvetette, hogy esetleg vissza kéne vonni az ügyeikben hozott enyhébb ítéleteket, felmondani a megbánást is magában foglaló vádalkut, és súlyosabb büntetéseket kiszabni a nyilvánvalóan csak az enyhébb büntetés reményében, álságosan megbánást tanusítóktól. Akiknek az AP szerint komoly politikai és anyagi érdekeik is fűződhetnek a köpönyegforgatáshoz, mivel sok szélsőjobboldali mártírként tekint az elítéltekre. Ugyanakkor a még folyamatban lévő eljárásokban ez arra késztetheti a bírókat, hogy hagyják figyelmen kívül a vádlottak megbánást tanúsító nyilatkozatait, és csak azokra tekintettel ne enyhítsék a büntetésüket. (Via AP)