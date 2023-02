Lelőtték a kínai kémballont

Amerikai vadászgépek lelőtték a feltételezett kínai kémballont Dél-Karolina partjainál az Atlanti-óceán felett. A művelet előtt légtérzárat, és részleges hajózási tilalmat rendeltek el a környéken. A videófelvételek szerint a léggömb egy kisebb robbanás után a vízbe zuhant.

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs