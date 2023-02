A tehetséges oligarchák lehetnek veszélyesek, de az alkalmatlanok katasztrofálisak

Kevesebb mint két hét alatt 110 milliárd dollárt veszítettek értékükből Ázsia egykor volt leggazdagabb emberének, Gautam Adaninak a cégei, miután egy New York-i elemzőiroda shortolni kezdte, valamint csalással és a részvényárfolyamok manipulálásával vádolta meg az indiai vállalatbirodalmat.

A shortoló Hindenburg Research jelentéséről és az összes felmerülő vádat nagyon hevesen tagadó Adani Csoportról a múlt héten részletesen is írtunk, azóta viszont annyira sok minden történt, hogy érdemes újra felvenni a fonalat.

Tűzoltás

A legfrissebb fejlemény, hogy hétfőn az Adani család a vállalatcsoport tőzsdén jegyzett cégeinek 1,1 milliárd dollárnyi adósságát törlesztette idő előtt. A többek között a Citibanktól, a JPMorgantól, a Deutsche Banktól, a japán SMBC-től és a Barclaystól felvett hitelek csak 2024 szeptemberében jártak volna le, és piaci elemzők szerint a lépés elsősorban arról szólt, hogy Adani megmutassa, nem küzd pénzügyi problémákkal a birodalma, hiszen simán vissza tudnak fizetni ennyi pénzt is. A bejelentésre jól reagáltak a vállalatbirodalom cégeinek részvényei, volt, amelyik 20 százalékot is erősödött a keddi nyitásra, de a múlt heti jelentős zuhanás után még mindig bőven mínuszban vannak a pár héttel ezelőtti szintekhez képest. Kedd délelőtti hír, hogy Adani kikötőkkel foglalkozó érdekeltsége is 600 millió dollárnyi adósságot tervez idő előtt értékesíteni.

Nő a politikai nyomás

Bár a kapcsolat részleteiről keveset tudni, de Adanit mindenki Narendra Modi miniszterelnök közeli szövetségeseként tartja számon, és gyakori feltételezés, hogy nem nőhetett volna ekkorára az Adani Csoport, ha a kormány nem segítette volna jelentős állami megbízásokkal és hitelekkel. Így aztán a csoport körül kitört pénzügyi botrány hamar politikai töltetet is kapott: a legnagyobb ellenzéki párt, az Indiai Nemzeti Kongresszus képviselői három napon át akadályozták az indiai parlament működését, mert a kormánypárt nem volt hajlandó napirendre venni az Adani Csoport témáját. Korábban mind Adani, mind a kormány képviselői tagadták, hogy a kormány segítette volna a cégbirodalmat.

photo_camera Fotó: SANKHADEEP BANERJEE/NurPhoto via AFP