Ukrajna több mint száz Leopard 1 A5 német tankot kap európai országoktól

Ukrajna száznál is több régebbi, Leopard 1 A5 típusú német harckocsit kap európai országoktól – jelentette be Kijevben Boris Pistorius német védelmi miniszter.

Ez a három hete hivatalba lépett német miniszter első hivatalos látogatása az ukrán fővárosban. Azt mondta, 2024 első vagy második negyedévéig legalább három zászlóaljra való Leopard 1-es harckocsit terveznek Nyugatról Ukrajnába küldeni.

A miniszter – aki biztonsági okokból nem jelentette be előre a látogatást az ukrán fővárosban – Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és helyi hivatali partnerével, Olekszij Reznyikovval is egyeztetett.

A Leopard 1-esek szállítása lépcsőzetesen zajlik majd, a nyárig 20-25, az év végéig pedig 80 harckocsival. A cél az, hogy legkésőbb 2024 nyaráig több mint százat át tudjanak adni legalább három harckocsiszázad felállításához, a szükséges alkatrészekkel és lőszerkészlettel együtt. Már elkezdték 600 altiszt kiképzését.

A Leopard 1 az első német harckocsi, amit a hadseregnek (Bundeswehr) fejlesztettek a II. világháború után. Az 1960-as évek közepétől az 1980-as évek közepéig kb. 4700 darab készült. A Bundeswehr húsz éve leselejtezte a típust.

photo_camera Lezsírozott Leopard 1-es nehézpáncélosok a belga OIP Land Systems fegyverkereskedő cég tournais-i raktárában. A képen az OIP vezérigazgatója, Freddy Versluys egyensúlyozik, ő januárban kért engedélyt a vallon és a német kormánytól, hogy exportálhassa páncélosait Ukrajnába. Fotó: Yves Herman/Reuters

A német kormány hosszas viták után két hete döntött arról, hogy a Leopard 1-es utódjával, a világ legmodernebb harckocsijaként számon tartott Leopard 2-es típusú harckocsival is támogatja az ukrán erőket az orosz támadás elleni védekezésben, majd a napokban közölték, hogy Leopard 1-eseket is átadnak.

Boris Pistorius Kijevben azt mondta, nincs kétség afelől, hogy Németország és a partnerei Európán innen és túl a jövőben is kiállnak Ukrajna mellett, a szükséges felszereléssel segítve a védekezést. Azt mondta, február végéig Ukrajna további manőverező robotrepülőgépeket, öt Gepard légvédelmi páncélost és öt Dachs páncélozott utászjárművet kap, márciusban pedig öt darab Biber típusú hídvető harckocsi érkezik.

A szövetségi védelmi minisztérium a miniszter kijevi látogatásával kapcsolatban közölte, hogy Hollandiával és Norvégiával együttműködve támogatják Ukrajnát a Leopard 1-esekkel. Legfeljebb 178 darab Leopard 1 A5 típusú harckocsit tudnak küldeni, a pontos szám a felújítási, karbantartási munkálatok sikerétől függ.

A minisztérium arról is tájékoztatott, hogy március végére készen állnak az Ukrajnának ígért Leopard 2 A6 típusú harckocsik. A kormány 14 ilyen harckocsit ad át a Bundeswehr állományából, és azt is vállalta, hogy összehangolja a védekezést szintén Leopard 2-esekkel segítő partnerországok erőfeszítéseit. A támogatási programhoz kiképzés, lőszer, szállítás és karbantartás is jár. (MTI)