Orbán Sztálin kedvenc propaganda-kifejezésével üzent Brüsszelből

Orbán Viktor is bejelentkezett az Európai Parlamentből, ahol ma Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tesz látogatást, ráadásul nem is akárhogy: a magyar miniszterelnök Twitterre írta ki, hogy Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának, és azonnali tűzszünetet sürgetett. Majd hozzátette, hogy

„Magyarország a béketáborhoz (»the peace camp«) tartozik", ami egy érdekes szóválasztás, tekintve, hogy a „béketábor" kifejezést még Sztálin fő propagandistája, Andrej Zsdanov kezdte használni a világ szovjet megszállás alatt álló részére, szemben az Egyesült Államok befolyása alatt álló imperialista „háborús táborral". Az imperialisták elleni harcot „békeharcnak” nevezte a szovjet propaganda a hidegháború alatt.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to 🇺🇦. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!