Szlovákia 10 MIG-29-est adna át Ukrajnának

Szlovákia megkezdheti a tárgyalásokat arról, hogy MIG-29-es vadászgépeket adjon Ukrajnának, miután az ukrán vezetés ezt hivatalosan is kérte, jelentette be Eduard Heger miniszterelnök pénteken. Hozzátette, hogy a gépek átadásáról az Európai Bizottsággal is tárgyalnak majd, így ugyanis vissza tudják kérni a szállítás költségeit. „A mi MIG-jeink ártatlan életeket menthetnek meg Ukrajnában” - mondta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt mondta Brüsszelben, hogy több uniós ország is repülőket küldene Ukrajnának.

Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter azt mondta, hogy az országnak már nincs szüksége a repülőgépekre, és vagy eladhatja őket máshol, vagy átadhatja Ukrajnának, ahol a gépek segíthetnek. A miniszter pénteken kora este arról beszélt, Szlovákiának hozzávetőlegesen tíz kiselejtezett MiG-29-es vadászgépe van, amit át tudnának adni Ukrajnának. Heger úgy számol, hogy ezekből az ukránok talán össze tudnak rakni nyolc működőképeset.

A vadászgépek átadása miatt az ellenzéki Smer rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett. A pártelnök, Robert Fico szerint ugyanis alkotmányellenes, hogy az ügyvezető kormány ilyen külpolitikai döntést hozzon. (Új Szó/Reuters)