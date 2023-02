Terhes orosz nők ezrei utaznak Argentínába a háború kezdete óta, hogy jobb útlevelük legyen

Több mint ötezer, terhessége utolsó heteiben járó orosz nő repült eddig Argentínába a háború kitörése óta, írja a BBC egy argentin lap, a La Nacion cikke nyomán. Egyetlen eheti csütörtöki járaton csak harminchárom terhes nő utazott, akik közül hármat feltartóztattak a hatóságok. A „szülési turizmus" az orosz nőknek és üzletembereknek, és az argentin kórházaknak is megérheti.

A nők papíron turistaként érkeznek az országba, de valószínűleg az állampolgárság és útlevél miatt utaznak ki szülni: a gyerekeik így argentin útlevelet kapnak, ami a világ 171 országába biztosít vízummentességet, és sokkal nagyobb szabadságot ad, mint egy orosz útlevél, amivel jelenleg csak 87 országba lehet vízum nélkül belépni. Akinek a gyereke argentin állampolgár, maga is jobb esélyekkel indul az útlevélért.

A letartóztatott nőket képviselő ügyvéd szerint a nők nem követtek el bűncselekményt, mert nem sértettek bevándorlási törvényeket, és azóta szabadon is engedték őket. A lap a beutazó orosz állampolgárok számának drámai emelkedését a háborúnak tudja be, és a „szülési turizmus" jelenségére hívja fel a figyelmet: több olyan orosz nyelvű weboldalról is beszámolnak, ami különféle csomagokat kínál azoknak a nőknek, akik Argentínában szeretnének szülni, a személyre szabott szüléstől a reptéri transzferen és a spanyol nyelvleckén át a tartózkodási költségekig.

Egy szervezet például 2015 óta szervez szülési turizmust az országba, a csomagok ára ötezer dollártól (1,8 millió forint) 15 ezer dollárig (5,5 millió forint) terjed.