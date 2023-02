Az UEFA saját jelentése szerint is leginkább az UEFA a felelős a BL-döntő körüli káoszért

Nem a Liverpool szurkolói, nem is a helyi huligánok, hanem elsősorban az UEFA tehet arról, hogy kis híján katasztrófába fulladt a tavaly májusi Bajnokok Ligája döntő Párizsban - erre a következtetésre jutott az a független vizsgálóbizottság, amelyet az UEFA vezetése kért föl, hogy vizsgálja meg a döntő körüli káosz körülményeit. A jelentés szerint

Az európai fociszövetség vezetése rosszul mérte fel a helyszínt, nem foglalkozott eleget a biztonsággal, aztán az egész balhét megpróbálta hazugságok alapján a Liverpool szurkolóira kenni. A párizsi Stade de France stadionban tartott Liverpool-Real Madrid döntő körüli botrányról mi is írtunk részletesen. A meccset késve kellett kezdeni, az akkor kivetítőkre kiírt hivatalos verzió szerint azért, mert sok Liverpool szurkoló késve érkezett a helyszínre, a meccs után pedig azt állították a BL-döntőt szervezői, hogy sok angol szurkoló kamujegyekkel próbált bejutni.

Az biztosan igaz, hogy a stadion körüli szűk utcákba összetorlódtak a drukkerek, akiket ráadásul a rendőrök paprikaspray-vel fogadtak, miközben környékbeli suhancok balhéztak és próbáltak bejutni a meccsre. Az UEFA belső vizsgálata szerint viszont arról, hogy ez történhetett, nem az angol szurkolók, hanem az UEFA vezetői tehetnek. Az pedig csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt igazi tragédia, a vizsgálóbizottság szerint ugyanis csoda, hogy nem halt meg senki a káoszban.

A vizsgálóbizottság jelentése szerint egyrészt az UEFA nem vonta be a szervezésbe, sőt, marignalizálta a saját biztonsági egységét és nem tartotta be a saját biztonsági előírásait. A szervezet rendezvényszervező csapata a munka nagy részét a francia futballszövetségre bízta, amely viszont a párizsi rendőrséggel együtt súlyos hibákat vétett a szervezésben. Azt például egyik szervező sem vette figyelembe, hogy 2016-ban, a francia bajnoki döntő előtt is komoly gondok voltak a beengedéssel és a biztonsággal ugyanazon az útvonalon, amit a BL-döntő alatt a Liverpool szurkolóinak jelöltek ki. A jelentés emellett komolyan kritizálja a párizsi rendőrséget is, amiért könnygázt és paprika spray-t vetettek be szurkolókkal szemben.

I mean seriously… what is this?



Fans literally just walking through a gate to scan their tickets and this happens? It makes no sense… pic.twitter.com/WDmgisLMST