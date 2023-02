Űrlények miatt nem kell aggódni, állítja az USA

"Nem hiszem, hogy az amerikai népnek az űrlények miatt kéne aggódniuk ezeknek a gépeknek a vonatkozásában" - jelentette ki hétfő esti sajtótájékoztatóján John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője. Az amerikai légierő az elmúlt napokban három azonosítatlan repülő tárgyat is lelőtt Észak-Amerika fölött, de olyan kihalt vidéken, ahol egyelőre még nem sikerült hozzáférni a roncsokhoz.

photo_camera John Kirby Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu Agency via AFP

A NATO miniszteri csúcsértekezletére Brüsszelbe érkezett amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin az érkezésekor a brüsszeli reptéren tartott sajtótájékoztatót a témában. Ezen azt emelte ki, hogy bár az azonosítatlan repülő tárgyak nem jelentenek katonai fenyegetést, a polgári légi közlekedésre jelentett veszélyre tekintettel elővigyázatosságból semmisítették meg őket.

"Jelenleg a roncsok begyűjtése a prioritásunk, hogy jobban megérthessük, mik ezek a tárgyak" - közölte, hozzátéve, hogy a kutatásban a hadsereg mellett a Szövetségi Légügyi Hatóság, az FBI és a NASA szakértői is részt vesznek.

A hétvégén Alaszka, a kanadai Yukon tartomány és a Huron tó fölött is lelőttek egy-egy azonosítatlan, de egymásra se hasonlító repülő eszközt. Alaszkában és Kanadában nagyon kihalt, távoli vidéken hullottak a földre a roncsok, ezek megközelítését az időjárási körülmények is nehezítik. A tóba lőtt repülő maradványaihoz se könnyű hozzáférni, így Austin még semmit se tudott mondani a természetükről. Azt azonban elmondta, hogy abban a magasságban, amiben ezek közlekedtek, teljesen legitim célból is előfordulhatnak azonosítatlan repülő eszközök.

"Szeretném egyértelművé tenni, hogy a hétvégén lelőtt tárgyak nagyon mások, mint [a korábban lelőtt kínai kémballon - az egyik szenzorát most emelték ki a tengerből]. Arról pontosan tudtuk, hogy micsoda. Ez utóbbiakról egyelőre azt feltételezzük, hogy nem jelentettek közvetlen veszélyt a földön tartózkodókra, és továbbra is arra koncentrálunk, hogy megállapítsuk céljukat és természetüket" - mondta, majd újságírói kérdésre közölte, hogy amint biztosat tudnak erről, tájékoztatni fogják a közvéleményt.

Újságírói kérdésre mondta el azt is, hogy egyelőre nem változtak meg a protokollok, vagyis ezentúl se fognak minden azonosítatlan eszközt lelőni, de a hétvégén lelőtt repülőkről útvonaluk alapján feltételezhető volt, hogy hírszerzést folytatnak. (Via Védelmi Minisztérium, PBS)