Bomba lett a népszavazás a nádasdladányi adótorony vitájában

Nádasdladány egy közel kétezer lelkes falu Fejér és Veszprém megyék határán. Ami előnye, az a hátránya is: közel van a Balaton, de ebből turisztikai előnyt kovácsolni nem könnyű, a Sárrét szélén, a 7-es és a 8-as út között fekszik félúton. Szépen felújított nevezetessége is van, a 18. században épített kastély, amit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter adott át 2021 nyarán.

Nem ide való a torony

Kocsis Mátétól, egy helybeli lakostól kaptunk levelet, aki bevezetőjében az örök szerelem kastélyának nevezte a Nádasdyak egykori otthonát, de nem ezért írt, a téma sokkal prózaibb: negyven méter magas adótornyot akarnak építeni a falu szélére. A beruházással szerinte az alábbi problémák vannak:

országos tájképvédelmi területen van;

közvetlen közelében van egy sportpálya;

15-20 méterre van egy kedvelt játszótér;

szintén a közelben van fitneszpark, tornaterem, általános iskola, egészségház, gyógyszertár;

a tágabb szomszédságában van 24 lakóingatlan;

ezen a térségen szokták rendezni a búcsúkat, falunapokat, gyereknapokat.

photo_camera A nádasdladányi adótorony tervezett helyszíne sárga színnel jelölve Fotó: Google Maps

Nádasdladányban két nagy focipálya is van egymás mellett, az egyiken amerikait, a másikon hagyományosat játszanak. Bármennyire is különös, versenyszerűen Nádasdladányban az amerikai foci dívik. Itt találkoztunk a levél írójával.



Mit betonoznak az amerikaifoci-pálya mögött?

Ezen a területen sétáltatta a kutyáját Kocsis Máté 2021 októberében, amikor azt látta, hogy az amerikaifoci-pálya végében, egy facsoport szomszédságában egy csapat munkás betonoz valamit. Megkérdezte tőlük, hogy min dolgoznak, azt felelték: egy negyven méter magas adótorony alapját építik. Kiderült, hogy a beruházásról az önkormányzat nyílt testületi ülésen döntött néhány nappal korábban – bár a jegyzőkönyv nem volt fent a település honlapján.

photo_camera Kocsis Máté Fotó: Bankó Gábor/444

Kocsis és társai az adótorony-építés kilencvenes és kétezres évekbeli tiltakozási hullámaival szemben elsősorban nem az esetleges sugárzástól félnek, hisz az ország azóta tele van szórva mindenféle toronnyal és antennával, máskülönben nem tudnánk telefonálni, internetezni, bár nyilván ez is szóba került a kifogások között. Azt mondta, tisztában vannak vele, hogy nem bizonyított a károssága, mégis számolni lehet vele. A félelem legfőbb oka az, hogy a gyerekek, akik idejük nagy részét itt töltik, kihívást látnak a torony megmászásában, hiába lesz ráccsal elkerítve. „Mi is voltunk gyerekek, tudjuk, milyen az” – mondta, és azzal se ért egyet, hogy olyan nehéz lenne internetezni vagy telefonálni: „Van optikai kábelen működő bivalyerős és szupergyors internetünk, 4G-s telefonos lefedettségünk.”

Az építkezést néhány hét alatt leállították, mert kiderült, hogy tájképvédelmi területen fekszik, ahogy szinte az egész falu, így csak legfeljebb hat méter magas lehet egy ilyen területen felhúzható építmény. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntése nyomán az építkezés leállt.

Karikázik a net

Több mint egy évig semmi nem történt az ügyben, de mielőtt ráfordulnánk a legfrissebb fejleményekre, nézzük meg a polgármester érveit. Varga Tünde tizenhét éve vezeti a falut, a 2019-es választáson kihívója sem volt, 397-en szavaztak rá. Azt állítja, hogy amikor a szolgáltató megkereste a falu vezetését, nem kellett senkit sem győzködni arról, hogy szükség van az adótoronyra. „Van, hogy egy percet is csak karikázik az internet, vagy megszakad a telefon, a kastélynál sincs térerő. Van, hogy a hivatalban telefonon tárgyalok, és elmegy a vonal. Elköltözne egy olyan faluba, ahol az alapvető infrastruktúra sem biztosított?” – szegezte nekem a kérdést. Illusztrálásként egy olyan nő példáját hozta fel, aki Nádasdladányba tervezett költözni, csakhogy neki létszükséglet az internet, így nem mert belevágni, inkább Seregélyest választotta.

photo_camera Varga Tünde Fotó: Bankó Gábor/444

Nádasdladány ugyanis a kevesebb mint húsz kilométerre fekvő Székesfehérvár agglomerációs övezetébe tartozik, a környező településeken pedig nagy a verseny a kiköltözőkért. Még messze nem indult be az, ami Budapest környékén, ahol 20-30 év alatt ezrekkel nő egy-egy falu lélekszáma. (Az más kérdés, hogy az infrastruktúra nem tart lépést a lakosságszám növekedésével.) Nádasdladányban, ahogy a legtöbb magyar faluban, már azzal is megelégednek, hogy nem csökken a lélekszám, márpedig itt nem csökken. A 2013-as 1745-ről mára 1826-ra nőtt, 30 százalékuk beköltöző, többségük fiatal. Nem kell félni attól, hogy bezár az iskola, az óvoda, sőt, Nádasdladányban bölcsőde is nyílik. "Ha nem épül meg az adótorony, nem javul a távközlési szolgáltatások színvonala, akkor a fiatalokat nem tudjuk itt tartani” – mondta a polgármester.

A kifogásokra a következőket válaszolta:

A sugárbiológiai szakvélemény szerint a sugárzási szint az egészségügyi határértéken belül van.

A torony olyan kerítéssel lesz körbevéve, ahová a gyerek nem tud bemenni, de szerinte létezik szülői felelősség is.

A torony helyét nem az önkormányzat határozta meg, hanem a szakemberek, ezért nem került kijjebb faluból.

Népszavazás mint bomba

Az események a február 6-ai héten gyorsultak fel. A képviselő-testület hétfői ülésén a képviselők egy ellenszavazattal módosítottak a településképi rendeleten. Azt a paragrafust vették ki, amelyik tiltotta, hogy tájképvédelmi területen vezeték nélküli antennatorony épüljön. Varga Tünde szerint azért döntöttek így, hogy új helyszínt keressenek az adótoronynak. „Kedden akartuk megírni a levelet a kivitelezőnek, de a történtek ezt okafogyottá tették” – mondta a polgármester.

Kocsis Máté ugyanis a testület döntését másképp értelmezte, mint amiről a polgármester beszélt. Szerinte ezzel izomból akarták felhúzni az adótornyot a sportpályák mellé, ezért a döntés után két nappal, szerdán helyi népszavazást kezdeményezett. A kérdés így szól:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Nádasdladány Község belterületén és külterületén távközlési adótorony épülhessen?” A tét ezzel megnőtt. Már nem az a kérdés, hogy hol legyen adótorony, hanem az, hogy egyáltalán legyen-e.

A sugárterhelés miatt ugyan egyre kevésbé tiltakoznak az emberek, de ha rápillantunk a közelmúlt helyi népszavazásainak listájára, akkor rá kell jönnünk, hogy vannak kivételek. A zalai Boncodföldén szinte szóról szóra ugyanazt a kérdést tették fel tavaly novemberben a 298 választópolgárnak, amit vélhetően Nádasdladányban fognak:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Boncodfölde Község belterületén és külterületén távközlési antennatartó torony épülhessen?”

A két eset annyiban hasonlít, hogy mindkét településen az önkormányzat szeretett volna építeni, Boncodföldén az engedélyek is megvoltak, a lakosság egy része azonban az esetleges sugárzásveszély miatt tiltakozott. Felhívtuk Fehér Károly polgármestert, aki elmondta: a falu dimbes-dombos területen fekszik, a teljes lefedettséghez több adótorony is kell, de nem esnek kétségbe. Közel van a Zalazone, az önvezető autók tesztpályája, beszélt mérnökökkel, akik megnyugtatták: megemelik a sugárzást a környékbeli adókon, így Boncodföldén sem lesz akadozás a szolgáltatásban.

Egyébként néhány szavazaton múlt, hogy meglegyen az érvényesség (a választópolgárok több mint felének kell érvényesen szavaznia), az eredményesség viszont nem volt kérdéses: a 152 érvényes szavazóból 33 szavazott igennel, 119 nemmel, az adótornyot elkaszálták.

Nem kérdés, összejön-e 300 aláírás

Kocsis Máté azt mondta, ő nem akarja magát odaláncolni sehová, a polgármester pozíciójára sem tör, csak kihasználja a törvényes kereteket. A polgármester azt nehezményezi, hogy az ellenzők személyesen nem nagyon keresik, a Facebookon a falu helyi csoportjában viszont megy „az ócsárlás és az üzengetés”.

Abban mindketten egyetértenek, hogy a népszavazás kiírásához szükséges háromszáz aláírás összegyűjtése nem lehet gond, a helyi választási bizottságnak március elejéig kell döntenie a kérdésről, az aláírásgyűjtés csak utána indulhat.