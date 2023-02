Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát lőtt a tengerbe

Japán kizárólagos gazdasági övezetén belüli vizeken csapódott be a szombaton Észak-Koreából kilőtt újabb ballisztikus rakéta, erősítette meg a dél-koreai vezérkari főnökség és a japán parti őrség. Idén ez még csak a második rakétateszt volt, januárban rövid hatótávolságú rakétát lőttek.

photo_camera Fotó: YUKI KUROSE/The Yomiuri Shimbun via AFP

Phenjan Dél-Korea és az Egyesült Államok pénteken bejelentett 11 napos hadgyakorlatára reagálhatott a rakétával. A hadgyakorlatok előkészületei jövő héten kezdődhetnek, Szöul azt állítja, arra az esetre is felkészültek, ha Észak-Korea ténylegesen atomfegyvert vetne be. (via MTI, Reuters)