Annyira bejött a négynapos munkahét, hogy a kísérletben részt vevő brit cégek többsége meg is tartja

2022 második fél évében egy rakás brit cég - sörfőzdétől büfén át szoftverfejlesztőig - kísérleti jelleggel átállt a négynapos munkahétre. A dolgozóik ennek csak a hasznát látták, hiába dolgoztak egy nappal kevesebbet, továbbra is a teljes bérüket kapták. Csak kaptak heti egy extra szabadnapot, ki a hét közepén, ki a hétvégéhez hozzácsapva.

A kísérlet olyan sikeresnek bizonyult, hogy több cég a kísérlet lezárultával is fenntartotta az új, négynapos munkarendet. A kísérletről most megjelent tanulmány szerint a négynapos munkahétnek "jelentős haszna volt", különös tekintettel a munkavállalók jólétére.

A kísérletben résztvevő egyik cég, a Citizens Advice munkavállalója, Faye Johnson-Smith azok közé tartozott, akik a hét közepén, szerdán kaptak egy extra szabadnapot. Azt mesélte, hogy ez a pihenőnap jelentősen növelte a hatékonyságát, mert így a hét második felében kipihenten, frissen folytathatta munkáját. Saját bevallása szerint így négy nap alatt legalább annyi, ha nem egyenesen több feladatot tudott elvégezni.

Kollégája, Bethany Lawson is megerősítette ezt. Ő csapatvezető, és azt mondta, hogy a négynapos heteken sokkal egyszerűbb volt menedzselnie beosztottjait, mi több, ő maga is keményebben tudott dolgozni abban a négy napban, mint korábban a teljes munkahéten.

Márpedig ez kulcsfontosságú, írja a BBC, mert ahhoz, hogy általánosan bevezethessék a négynapos munkahetet, előbb a munkáltatóknak is meg kell győződniük arról, hogy ez oly mértékben növeli dolgozóik hatékonyságát, amely ellensúlyozza a heti egy teljes munkanap kiesését.

A kísérletet elemző jelentésükben a szerzők azt írják, ez lehetséges. Bár elismerik, hogy kísérletükben önként csatlakozó cégek vettek részt, melyek így biztosan érdekeltek is voltak abban, hogy minden a legflottabbul menjen, de az eredmények alapján feltételezhető, hogy a dolgozók hatékonysága is nőtt.

Ez utóbbit ugyan nehéz mérni - a tanulmányban készségesen elismerik, hogy nincsenek erre pontos mérőszámaik -, de más mérőszámok alapján, mint a forgalom, a munkaerő lemorzsolódása, a dolgozók önbevallása, a jólétük és az ahhoz kapcsolódó kiadások, mint például a táppénz "nagyon jók az eredmények". A kísérletben részt vevő cégek közül 23 osztotta meg az üzleti eredményeit is, az alapján úgy tűnik, hogy a négynapos munkahétre átállás nem befolyásolta bevételeiket. A kísérletben részt vevő 61 cégből 56 jelezte, hogy a továbbiakban is négynapos munkarendben folytatná a munkát, 18 pedig véglegesítette is a négynapos munkahetet. (Via BBC)