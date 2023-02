Nem árulja el a kormány, hogy milyen beruházásokról tárgyal Kínával

„Ne feledjük, hogy a világgazdaság legsötétebb évében tudtuk bejelenteni a magyar gazdaságtörténet legnagyobb beruházását. És most is zajlik négy nagy kínai vállalattal olyan tárgyalássorozat, amelyek lezárultával nyolc-tízmilliárd eurónyi újabb beruházás érkezhet Magyarországra” - mondta hétfőn Szijjártó Péter miután Budapesten fogadta a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottságának igazgatóját, Vang Ji államtanácsost. A külügyminiszter hozzátette: „hazánk sokat profitál az együttműködésből, ez nélkülözhetetlen volt ahhoz is, hogy Magyarország minden krízisből megerősödve kerüljön ki.” A tárgyalás alatt álló beruházásról annak értékén kívül nem közölt érdemi információt Szijjártó, ezért a látogatás másnapján az RTL Híradója kérdéseket küldött a Külügyminisztériumnak, de csak azt a választ kapták, hogy

folyamatban lévő tárgyalásokról nem adhatnak ki információt.