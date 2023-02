Putyin elnök ma értékelheti csaknem egy éve indított villámháborúját

Kedden tartja szokásos évértékelő beszédét Vlagyimir Putyin, aminek most különös aktualitást ad, hogy tavaly ilyentájt adhatta ki a parancsot Ukrajna lerohanására. Az orosz invázió végül 2022. február 24-én indult meg. Az orosz hadsereg eredendően villámháborúra készült, kezdeti elképzeléseik szerint tankhadosztályaikkal gyorsan megszállták volna a Kijevhez vezető vasútvonalak fő csomópontjait, elit légideszantegységeikkel megszállták volna a Kijev melletti hosztomeli repteret, így nagy számú csapatot légi úton bedobva magát a fővárost is.

Ezekből a tervekből aztán semmi se lett. Az ukrán hadsereg az amerikai hírszerzés jelzései alapján még időben át tudott dobni egy alakulatot a hosztomeli reptér védelmére, az orosz páncélos erők pedig elakadtak a járhatatlan tájon át vezető szűk utakon. Kijev ostromát végül az oroszoknak már március végén fel kellett adniuk. A villámháborúnak indult művelet kifulladásával elhúzódó háború alakult ki, mely a mai napig tart. Aktuálisan az oroszok Luhanszk megye határán indítottak offenzívát, de a jelek szerint az nem halad túl nagy tempóban - talán mert a jelek szerint nem sikerült tankokkal felfegyverezniük a támadó erőket.

A luhanszki fronton annak az 1. gárda tankhadseregnek kéne most támadnia, melyek alakulatait legutóbb szeptemberben verték szét az ukrán erők harkivi ellentámadásuk idején. Akkor az 1. gárda tankhadsereg pár nap alatt egy teljes páncélosezredre elég száz tankot vesztett - az orosz katonai doktrína szerint egy tankhadosztály lényegében egy ilyen ezredet tud kiállítani támadó egységként. A luhanszki offenzívában ez az egység most hiányzik, vagyis az orosz hadsereg minden jel szerint akkora veszteségeket szenvedett már páncélosokból, hogy a tankhadsereg alakulatait még mindig nem sikerült újrafegyverezni a raktárkészletekből.

Ennek fényében különösen érdekes lesz hallani, hogyan értékeli az egy éve folyó háborút Putyin, aki egy nappal Joe Biden amerikai elnök meglepetésszerű kijevi villámlátogatása után értékelheti majd előző évi teljesítményét.

Biden, aki lengyelországi látogatását használta ki a kijevi látogatásra, időközben már visszaért Varsóba. A kijevi túrát vonattal tette meg. Látogatása komoly logisztikai és biztonsági kihívás volt az amerikai titkosszolgálatnak. Az ugyan nem példa nélküli, hogy egy amerikai elnök háborús zónába látogasson, jártak amerikai elnökök az elmúlt két évtizedben Irakban és Afganisztánban is, de míg azokban a háborús övezetekben az amerikai hadsereg jelentős erőkkel volt jelen, Ukrajnában ezzel nem számolhattak. Ráadásul amiatt, hogy csak vonattal tudtak Kijevbe menni, eleve kisebb számú testőr kísérhette csak az elnököt, akit szükség esetén kimenekíteni is nehezebb lett volna - hiszen Ukrajna légterét sem az Egyesült Államok ellenőrzi. Az utat ráadásul az utolsó pillanatig titkolni kellett a sajtó elől, pedig a fehér házi tudósítók már a múlt héten megneszelték, hogy valami készül. (Via Reuters, BBC)