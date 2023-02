Újra Budapestre jön a Guns N' Roses

Újra Guns N' Roses-koncert lesz Magyarországon: július 19-én lépnek fel a Puskás Arénában.

Az új turné június 5-én Tel-Avivban indul, utána tizenöt európai állomás következik, majd augusztustól október közepéig észak-amerikai városokban játszik a GNR - közölte a szervező Live Nation.

Az 1985-ben alakult zenekar lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte. A klasszikus felállás az 1990-es évek közepéig dolgozott együtt, ezután a frontember Axl Rose vitte tovább a csapatot, amibe 2016-ban tért vissza a gitáros Slash és a basszusgitáros Duff McKagan.

A stadionokat, fesztiválokat és arénákat magában foglaló új Guns N' Roses-turné Európában érinti Spanyolországot, Belgiumot, Dániát, Norvégiát, az Egyesült Királyságot, Németországot, Svájcot, Olaszországot, Hollandiát, Franciaországot, Romániát, július 19-én Magyarországot, majd három nappal később Athénban fejeződik be. Az észak-amerikai állomások között olyan történelmi helyek szerepelnek, mint a bostoni Fenway Park vagy a chicagói Wrigley Field.

A Guns N' Roses 1987 és 1993 között megjelent mindegyik lemeze (Appetite for Destruction, GN'R Lies, Use Your Illusion I-II, The Spaghetti Incident?) nagy siker volt, akkoriban övék volt minden idők legsikeresebb amerikai debütáló albuma, és volt olyan, hogy a Use Your Illusion két része állt az amerikai albumlista első két helyén.

Visszatérő turnéjuk, a 2016-tól 2019-ig tartó Not in this Lifetime... Tour minden idők negyedik legsikeresebb koncertsorozata volt több mint ötmillió eladott jeggyel.

A Guns N' Roses-ban most Axl Rose, Slash és Duff McKagan mellett Dizzy Reed és Melissa Reese billentyűs hangszereken játszik, Richard Fortus gitározik, Frank Ferrer pedig dobol.

A zenekar eddig két alkalommal lépett fel Magyarországon. Először a pályájuk csúcsán, 1992 májusában (a Soundgarden és a Faith No More társaságában) a Népstadionban játszottak. Axl Rose 14 évvel később tért vissza: 2006-ban a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet (még Slash és Duff McKagan visszatérése előtt), 2,5 órás késéssel lépett színpadra.

Emlékezetes volt az is, hogy 2003-ban csalók jelentettek be Guns N' Roses-koncertet. (MTI)