Béke csak akkor lesz, ha az utolsó orosz katona is kitakarodik Ukrajnából - több ezren tüntettek az orosz nagykövetségnél

A háború pusztító hangjaival indult a Momentum tüntetése a budapesti orosz nagykövetség előtt több ezer ember részévtelével. Az Andrássy utat teljes egészében lezárták a forgalom előtt, jelentette a helyszínről tudósítónk, Miklósi Gábor. A hallgatóság nagyobbik fele ukrán volt. Többen kifogásolták, hogy a színpad miért nem közvetlenül az orosz nagykövetség mellett volt, hanem az Andrássy út túloldalán. A követség közelébe se lehetett menni, mert el volt kordonozva.



photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hartyányi Jaroszlava, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület és a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előbb ukránul szólt a honfitársaihoz. „»Anyu, apu, megkezdődött a háború« - így ébresztették egymást az emberek egy évvel ezelőtt” - mondta. Szerinte az oroszok szándéka az volt, hogy pár nap alatt megszállják Ukrajnát, majd továbbmentek Nyugat felé. Emlékeztetett az 1932-33-as holodomorra, amikor ukránok milliói haltak éhen. Most 16 ezer ukrán gyereket raboltak el. „Mi ez, ha nem népirtás?” - kérdezte. Hartyáni szerint 1932-33-ban a világ hallgatott, 2014-ben, az oroszok első támadásánál a világ annyit mondott: ejnye-bejnye. A világ most kezd magához térni, az ENSZ határozatot is hozott arról, hogy az oroszoknak ki kell vonulniuk Ukrajnából. „Ruszkik, haza!” - kiabáltatta a közönséget.

photo_camera Hartyányi Jaroszlava Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony Gergely büszke a budapestiek helytállására, Budapest a szolidaritás városa, Budapest pontosan tudja, mit jelentenek az orosz tankok. Amilyen büszke Budapestre, olyan szomorúsággal tölti el, hogy amikor a visegrádi főpolgármesterekkel Kijevbe utazott, úgy érezte, szégyenkeznie, magyarázkodnia kell. A magyar kormány túl sokat ült a hintában, az erkölcsi iránytűjét elvesztette. Összekeverik az agresszort az áldozattal. Ha valaki kimegy Ukrajnába, és a szemébe néz az ottani embereknek, akkor visszakapja az erkölcsi iránytűjét. Megköszönte a résztvevőknek, hogy megmentettek valamit Magyarország becsületéből.

photo_camera Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Olja Szemenyko, egy Csernyihivből menekült ukrán édesanya elmesélte a történetét. Február 24-én két gyermekével Csernyihivben, a férje Kijevben volt. 12 óra körül ablakot nyitott, látta, hogy füst száll, és akkor döbbent rá: a háború tényleg elkezdődött. Összeszedte a holmijukat, a macskájukat, és elindultak az édesanyjához, miközben az utcán folyamatosan lőttek. A csernyihi iskolában segítettek minden nap az embereknek. Március 3-án a konyhában volt, az egyik gyereke az utcán játszott. Egyszer csak egy repülő hangját hallottak, mindenki kiabált, hogy bújjatok el. Az asztal alá mászott, a kezét a fejére tette. Hogy mit érzett, azt nem lehet elmondani szavakkal. Félelmetes volt és hangos. Úgy érezte, meghal. Több robbanás volt, megérkezett még két repülő, az iskola mellett robbantak a bombák. Pár másodperc múlva tért magához, kereste a fiát, telefonon hívta, nem vette fel. Arra gondolt, meghalt. Harmadjára felvette a telefont, találkoztak, véres volt, de túlélte. Gyorsan hazafutottak a helyszínről. Az iskolának a másik fele semmisült meg a bombázásban, a gyermeke nem sokkal előtte még ott volt. Március 3-a a második születésnapjuk.

photo_camera Olja Szemenyko Fotó: Németh Dániel/444

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője büszke, hogy nem a nyugati szövetségeseinket tekintjük ellenségnek, hanem a háborús bűnös Vlagyimir Putyint. A háború kitörése óta kétszer járt Ukrajnában, mert képviselőként alapvető morális kötelessége. Közben Orbán Viktor nagyon bátran egészen a határig merészkedett golyóálló mellényben. Ukrajnában hazájukat védő bátor és európai ukránokkal találkozott. Például egy matektanárral, Szvetlánával, aki a lerombolt háza melletti kis sufniban tanítja a gyerekeket. Az oroszok válogatás nélkül lőnek mindenre, fegyverként használják a nemi erőszakot, a kínzást, gyerekeket szakítanak el családjuktól. Ezek háborús bűnök. Aki ezek után Vlagyimir Putyin védelmére kel az Európa Tanácsban, az olyan, mint beleköpni a bucsaiak sírjába.

photo_camera Cseh Katalin Fotó: Németh Dániel/444

Iványi Gábor lelkész folyamatosan jár Ukrajnába segíteni, legutóbb hajnalban ért haza. Egy Magyarországnyi tömeg tűnt el Ukrajnából, ennyinek kellett elmenekülni. Akkor lesz béke, ha Putyin, Lavrov, Orbán távozik végre a politikából és békében hagyják a békeszerető embereket. Legutóbbi útján, nagyjából a huszadikon generátort, ruhát, más adományt vittek. Csütörtökön a belarusz-ukrán határ közeléből indultak, látta a rendszám nélkül, fegyvereket szállító kamionokat, narancssárga táblácskákat, amik az elaknásított területekre figyelmeztettek. Óvakodni kell a narancssárga táblácskák közelségében, alattomos, életveszélyes dolgok vannak ott. Az ukrán béke hozza el az orosz békét. Annak az imaórának, amit a parlamentben a kereszténydemokraták művelnek, semmi köze nincs az igazi békéhez.

photo_camera Iványi Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke egy lyukas magyar zászlóval jött fel a pódiumra, amit Fegyír Sándor ukrajnai magyar egyetemi tanár egyenesen a frontról küldött. Terrorista államnak nevezte Oroszországot. Sokakból hiányzik a felismerés: vannak helyzetek, amikor nem lehet sunnyogni, csak az egyértelmű morális megszólalásoknak van helyük. A háborút a nap mint nap háborús bűnöket elkövető putyini Oroszország felelős a háborúért. Aki szerint jó egy orosz bábállam hazánk szomszédságában, az hazudik, annak nem fontos Magyarország biztonsága. Aki egyenlőségjelet tesz a megtámadó és a megtámadott közé, aki az agresszor érdekeit szolgálja, az az agresszor oldalán vesz részt a háborúban. Aki ezt teszi kormányfőként, az nemcsak a korábbi meggyőződését, hanem a magyar emberek érdekeit is elárulja, szégyent hoz a nemzetre. A kormány tömegsír békéjét propagálja, béke csak akkor lesz, ha az utolsó orosz katona is kitakarodik Ukrajna területéről. Egy nemzet érdekeit szem előtt tartó kormánynak ki kellene állni Ukrajna mellett. A miniszterelnöknek kötelessége elutazni Kárpátaljára és Kijevbe. A jelenlegi miniszterelnök messze van ettől.