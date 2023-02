Elfogták a körözött magyar asztalitenisz-bajnokot

Elfogták a kábítószer-kereskedelem miatt körözött többszörös magyar bajnok asztaliteniszezőt, az 50 éves P. Róbertet, írja a sportal.hu.

2016-ban már ült börtönben droggal kapcsolatos bűncselekmények miatt. Szabadulása után megsértette a lakhelyelhagyási tilalmat, ezért újra körözni kezdték. Most az olaszországi Montemarcianóban, egy barátja lakásában fogták el. Jelenleg az anconai börtönben várja kiadatását.

P. Róbertnek hiába voltak nagyon jó eredményei, válogatott nem lehetett, mert balhés játékosnak könyvelték el. 1997-ban Tamás Rita készített vele interjút a Nemzeti Sportban. „Ha komoly tét van, akkor felspannolom magam, majd szétrobbanok játék közben - mondta. - Susogok, ugrálok, pattogok, nekem így megy jól. Játszhatok nyugodtan, hangtalanul, de akkor kettőt sem tudok beleütni a labdába. Lehet választani.”

A 26 évvel ezelőtti interjúban a kábítószer is szóba került: „Tudod, akit én szeretek, azt egyben nagyon féltem is. Ha például lányom lenne, akkor borzasztóan félteném a fiúktól, meg a rossz társaságtól. Ma már annyian kábítószereznek, ki tudja, hogy mikor akad össze kábítósokkal... Van például egy bátyám, aki most nálam lakik. Őt is nagyon féltem, nemrég karambolozott, hát baromira megijedtem.”

A régi interjú szerzője, Tamás Rita nemrég a sportalon írta meg a korabeli interjú történetét. „A zöld fal és a reflektorok különössé tették a fény vibrálását. Itt van előttem a kép, ahogy felhúzott térddel beszél, én pedig hallgatom.”

Az írásból kiderült, hogy nem sokkal később a szintén börtönviselt testvére meghalt, halálát a drog okozta.