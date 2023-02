Zelenszkij indoklás nélkül leváltotta a kelet-ukrajnai csapatok egyik parancsnokát

Az ukrán elnök vasárnap egysoros rendelettel, indoklás nélkül váltotta le a kelet-ukrajnában harcoló csapatok vezetését segítő egyik parancsnokát, Eduard Moszkaljovot.

Pedig Volodimir Zelenszkij a pénteki beszédében név szerint is megemlítette a tisztet. Ugyanakkor az elnök az elmúlt hetekben többször is nehéznek és fájdalmasnak nevezte a keleti katonai helyzetet. Moszkaljov 2022 márciusa óta töltötte be ezt a posztot, nem sokkal azután, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát. (Reuters)