Kiskorúak elleni szexuális bűncselekményekkel gyanúsított erdélyi dalnok volt a Mi Hazánk évértékelőjének díszvendége

Kisorúak elleni szexuális bűncselekményekkel gyanúsítja a román ügyészség azt az Sz. Józsefet, aki január végén a Mi Hazánk Mozgalom évértékelő rendezvényének egyik díszvendége volt, írja a Transtelex. A rendezvényen "az erdélyi zenei élet kiemelkedő alakjaként" felkonferált mulatós zenészt két éve tanári állásából is menesztették, később letartóztatták, vizsgálati fogságban és házi őrizetben is volt, és jelenleg is zajlik ellene a büntetőeljárás a kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények gyanújával.

photo_camera Dúró Dóra könyvespolc a Mi Hazánk Mozgalom évértékelő rendezvényén, ahol egy kiskorúak elleni erőszakkal gyanúsított erdélyi énekes volt az egyik díszvendég. Fotó: Bankó Gábor/444

Sz.-t a Kovászna megyei tanfelügyelőség jelentette fel 2021. április elsején, amikor a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban helyettesítő tanárként dolgozott. A gyanú szerint 13-15 év közötti kiskorúakkal létesített szexuális kapcsolatot, amiért alapesetben is 1-5 év börtönre ítélhetik, de Ionel Pădurariu, a sepsiszentgyörgyi városi ügyészség szóvivője szerint súlyosbító körülményként merült fel, hogy Sz. folytatólagosan követte el a bűncselekményeket, és a sértettek tanára volt. Így akár 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik, írja a Transtelex.

A lap a körülmények alapján arra következtetett, hogy Sz.-nek legalább két áldozata lehetett, a Kovászna megyei törvényszék ugyanis megtiltotta Sz.-nek, hogy felvegye a kapcsolatot két kiskorúval. A Kovászna megyei főtanfelügyelőtől, Kiss Imrétől meg azt is megtudták, hogy akkor kezdtek vizsgálatokat, amikor megtudták, hogy Sz. a Messengeren és a Whatsappon szexuális tartalmú üzeneteket küldözgetett a tanítványainak. Az ügyben az iskola is vizsgálatot indított, ez egy héten belül Sz. elbocsátásával zárult.

Az iskola igazgatója, Bejan András csak ilyen üzenetekkel zaklatásról tud, szerinte az ügyészség korábban történt bűncselekmények miatt indított eljárást Sz. ellen.