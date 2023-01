Toroczkai: A Mi Hazánk égő fáklyaként mutat utat az egész világ számára

Felcsendül a Mi Hazánk Mozgalom eseményekről ismerős Erdély Szabad! című Kárpátia szám instrumentálja. A párt java, a szimpatizánsok és érdeklődők már gyülekeznek a Hotel Bara rendezvénytermébe, hogy meghallgassák a Mi Hazánk elnökének, „hazánk legtöbb Youtube-követővel rendelkező” politikusának évértékelő beszédét.

A szombat délutáni esemény rendkívül muzikálisra sikerült, a Kárpátiát Erkel Hunyadi Lászlójának nyitánya követi, majd az átszellemülésnek teret se hagyva Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke lép a színpadra, hogy felkérje Csonka Zsuzsanna operaénekest, énekelje el a magyar Himnuszt. A terem feláll, és már zengi is Kölcsey költeményét - melyet a későbbiekben „Szabó Jocó, az erdélyi zenei élet kiemelkedő alakja” Legyen béke című számával kvázi aktualizál.

photo_camera Csonka Zsuzsanna

Fotó: Bankó Gábor/444

Sok időnek kell eltelnie, hogy a pártelnök világpolitikai, belpolitikai és a párt szemszögéből - nagyapja Don-kanyarban készült képén keresztül - elemezze a „gyümölcsöző” 2022-es évet, és beszéljen a 2023-as év olyan kihívásairól, mint a

harmadik világháború elkerülése a svéd és finn NATO-csatlakozás megakadályozásával,

a disznófejű nagyurak, azaz a totális diktatúrát építő globális elit elleni küzdelem,

a kormány presszionálása, vagy ha máshogy nem megy, Orbán Viktor leleplezése,

az európai politika megváltoztatása, fáklyaként lángolás az északi civilizáció számára,

küzdelem az életben maradásért a korban, amikor az Európai Parlament képviselői arról beszélnek, „hogy a férfiakat át kell alakítani, az európai férfiakat meg kell semmisíteni, mert nincsen rájuk szükség”, és az EP-képviselőknél egyedül Toroczkai László próbálja „felhívni a figyelmet, hogy ne legyen harmadik világháború, ami végleg befejezi az európai, északi civilizáció történetét”.

photo_camera Toroczkai László nagyapja

Fotó: Bankó Gábor/444

Kultúrblokk: a bor, az erdélyi zenei élet kiemelkedő alakja és az opera nagykövete

Az évértékelőre már csak azért is megérte elmenni, mert minden résztvevő hazavihetett egy-egy üveg „győztes bort”. A 2022-ben az Országház borának kikiáltott szekszárdi bikavér és a Mi Hazánk útja között Novák Előd szerint érdekes párhuzamot vonhatunk: „a 2022-es évjárat politikailag is gyümölcsöző volt”, a bor esetében „2018-as szőlőről van szó. Négy év kellett nekünk is az alakulásunktól számítva, hogy ezt a sikert elérjük. (...) Ízlelgessék, vagy épp őrizzék a polc díszeként a 2022-es parlamentbe jutásunk emlékére” - mondta Novák, majd elsorolta az eseményen megjelent támogatók, szimpatizánsok neveit. Többek között megemlítette

László Attilát, a Magyar Önvédelmi Mozgalom elnökét,

Kónyi-Kiss Botondot, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnökét,

„a párthoz a legközelebb álló hírportál,” a Magyar Jelen főszerkesztőjét, Horváth Tamást,

valamint „a legolvasottabb jobboldali hírportál, a Kuruc.info sorok közt inkognitóban megbúvó főszerkesztőjét”, akit arra kért, fel ne álljon, „mert a hatóságok hamar leültetnék”, és akit mivel „ez nem a Facebook világa”, tisztelettel és lelkes tapssal köszöntött a tömeg.



photo_camera Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Dúró Fotó: Bankó Gábor/444

Az eseményre rövid videóüzenetben bejelentkezett, és támogatásáról biztosította Toroczkait a radikális jobboldali Alternatíva Svédországnak (AfS) párt vezetője, Gustav Kasselstrand, és a bolgár oroszbarát, nacionalista Újjászületés párt elnöke, Kosztadin Kosztadinov.

A köszöntések után „Szabó Jocó, az erdélyi zenei élet kiemelkedő alakja” lépett fel, aki a „popdance műfajban” futott be még a kétezres évek elején. Az eseményre két Kormorán-dallal és a saját - a Himnuszhoz hasonló tematikájú és felépítésű - szerzeményével is készült. A Kormorán instrumentálra Mi Hazánkos zászlóval a kezében éneklő Jocó posztmodern humorral írta át az Isten ujja megérintett című művet:

„Jött valamikor egy másik világ / Jött a zöld szemű Rózsa, jött a Kormorán Mi Hazánk.”

Majd Csonka Zsuzsanna ismét visszatért a színpadra, ahol Verdi Szicíliai vecsernye című operájának egy részletével köszöntötte a vendégeket. „Hallgassák meg az én imámat és talán még sokakét” - harangozta be Csonka Kodály Zoltán Erdő mellett estvéledtem című népdalfeldolgozását.

„A legnagyobb meghasonlást jelen pillanatban nem a háborúk idézik, hanem a napi százhúszezer abortusz”

Ezt már Csókay András idegsebész mondta, markában az életfa formájú Magyar Életért díjjal, melyet Toroczkai László és Dúró Dóra adott át. „A mélyen megélt keresztény hitű Csókay András életmentő munkájában bevallása szerint a felesége nélkül semmire se menne. Közös munkájuk nyomán sok család menekülhetett meg az abortusz okozta széthullástól” - mondta Novák.

photo_camera Csókay András

Fotó: Bankó Gábor/444

„Az a csodálatos bennetek, hogy nem [mehet végbe] anélkül ebben a szörnyűségben radikális változás, hogy frontálisan ne ütközzünk a lelkiismeretünkkel. Mert bizony ahogy az Úr Jézus mondja, az a nemzet, amely meghasonlik önmagával, elpusztul” - mondta Csókay, aki szerint a legnagyobb meghasonlás nem a háború, hanem a napi százhúszezer abortusz, és aki szerint „minden magzatgyilkosságnál Jézust keresztre feszítik újra és újra”. Csókay szerint az abortusz elleni küzdelem egyik fontos pontja volt a szívhangtörvény, amelyet a Mi Hazánk Mozgalomnak sikerült elfogadtatnia.

A professzor úr gondolatai, melyek „talán a demagóg sötétzöldek propagandájával szemben is kijózanító hatásúak”

Novák elmondta, hogy a párt Virradat névre keresztelt programjában nagy hangsúly fektettek a szakmaiságra. „Szakértőink segítségére támaszkodunk” - mondta az alelnök ígérve, hogy a következő előadásban bepillantást nyerhetünk a szakmai működésbe. Az előadó prof. dr. Garbai László, a Magyar Energetikai Társaság tiszteletbeli elnöke, a BME tanára volt. Legalábbis azt hihettük.



photo_camera prof. dr. Garbai László, a trójai királylány

Fotó: Bankó Gábor/444

Garbai a kulisszák mögé betekintést engedve elárulta, pénteken még úgy tervezte arról fog szólni, miért „jó magyarnak lenni, miért szép ez az ország (...), miért a mi Himnuszunk a legszebb”. Azt is elmondta, hogy a 895-896-ban alapított Magyarország „az első és utolsó igazi keresztény uniónak" volt az alapítója, illetve, hogy Franciaország csupán 987-ben, Lengyelország 1027-ben, Anglia 1066-ban pedig alapult. „Kik vagyunk mi akkor? Jöttmentek vagyunk talán? Mi itt voltunk, ez a föld, ez a haza hívott minket. Hiszem, nem véletlenül kerültünk ide. Hiszek abban, [hogy] képletesen, virtuálisan és mitológiai értékkel Attila unokái vagyunk” - fejtegette a professzor, majd áttért a lényegre: „Átértékeltem a helyzetet, és másról fogok beszélni. Itt önök előtt, a trójai királylány, a Cassandra áll. Férfiruhában, megőszülve" - hasonlította magát Kossuth Lajoshoz. „Az energetikát sújtó szankciók, és a zöldek voluntarizmusa kezet szorított egymással,” ami Garbai szerint apokaliptikus jövőt hozhat. A professzor szerint a zöldek azt mondják, a földgázt ki kell vezetni, ami hiba lenne, mert „a földgáz a legcsodálatosabb energiahordozó - ráadásul - nagyon tiszta energiahordozó.” Szerinte sem az atomenergia, sem a klasszikus energiahordozók nem helyettesíthetők.

„Állítják, a föld globálisan melegszik, ez káros, és ennek oka a szénhidrogének, és a szén elégetésével keletkező széndioxid, és annak az üvegházhatása. Töredéke sem igaz” - állapította meg Garbai. Később kifejtette a széndioxid nem lehet bűnös, hiszen az élet alapja, „fotoszintézis nélkül elpusztulna a növényvilág, az állatvilág, az emberiség”, a felmelegedésnek pedig ezer más oka lehet. „Értek hozzá, matematikus vagyok ismétlem” - emlékeztette a bizonytalankodókat, és sorra döntötte meg a zöld politikusok elképzeléseit: „Mint tudjuk, a szél nem fúj örökké, ezzel az egyszerű meteorológiai ténnyel zöld barátaink nem számolnak” - rakta helyükre a szélenergia elvakult hívőit.

Toroczkai szerint valami elkezdődött

Miután a fél világnak mindent megköszönt, Toroczkai László felhívta a figyelmet arra, hogy világszerte egyre több a Mi Hazánk Mozgalomhoz hasonló megmozdulás. 2022-ben csoda történt, emlékeztetett az áprilisi sikerekre. Most már azonban rajtuk az ország szeme, sőt „azt látom, hogy Európa szeme is rajtunk”. „Égő fáklyaként kell mutatnunk az utat az egész világ számára.” Az előadás egy pontján Toroczkai egy képet prezentált, amelyen nagyapját lehetett látni a Don-kanyarban. A kép szerinte fontos és szimbolikus, mert azon már rajta van ő is, tehát a Mi Hazánk Mozgalom is, valamint az is fontos, hogy Toroczkai nagyapja bár a fronton harcol, mosolyog, ami fontos üzenet nem csak Toroczkainak, de minden résztvevőnek is.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai hosszasan borzongott az Európai Tanács ülésén hallottakon. Szerinte az első világháborút megelőző időkhöz hasonló, „vérgőzös, vért és háborút akaró hangulat van az európai politikusok között”. Személyes feladatának érzi, hogy megváltoztassa az európai gondolkodást, mert azon múlhat, lesz-e harmadik világháború vagy sem. Lát reményt, „szépen alakul az új szövetségi rendszer”, és egy új Európai Parlamenti frakció létrejövetelét se tartja kizártnak. Példának a bolgár Újjászületés pártot hozta.

A harmadik világháború megelőzéshez fontosnak tartja a finn és svéd NATO-csatlakozás megakadályozását. „Tesszük mindezt svéd és finn barátaink érdekében” - mondta lelkes tapsözön közepette. Mindent megpróbálnak, hogy meggátolják a felvételt, állítása szerint már a magyarországi török nagykövettel is felvették a kapcsolatot.

A kormánnyal kapcsolatban azt mondta, vagy rábírják, „hogy változtasson külpolitikáján”, vagy lerántják a leplet Orbán Viktorról.

Szerinte Orbánnak nem volt igaza - sőt, átverte a magyarokat -, mikor azt mondta, Ukrajna a senki földje. „Ukrajna a BlackRock földje, (...) és már eladták”, utalt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a BlackRock befektetési alapkezelő cég vezetője, Larry Fink közötti, Ukrajna újjáépítéséről szóló megállapodásra. Larry Fink tagja a Toroczkai szerint a teljes világra kiterjedő, totális diktatúrát építő, a világot gyarmati sorba taszító szűk gazdasági elit - Toroczkaiul a „disznófejű nagyurak” - egyik legfőbb csoportosulásának, a Világgazdasági Fórumnak.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai reagált az Orbánra reagáló dnyiprói polgármester kijelentésére is, miszerint az ukránok többe ezer éve élnek „itt, mi nem az Urálon túlról másztunk elő”. A pártelnök üzeni a polgármesternek, hogy „Mi magyarok, a mi őseink, a legszebb lovakon ülve, harci díszben szerezték ezt a hazát, és nem szivarfüstös szobákban rajzolták, mint Ukrajnát.” Toroczkai szerint Orbán is a globális eliteket szolgálja, és bár szóban harcol a szankciók ellen, azokat „rendszeresen megszavazza”. Szerinte Magyarország végét hozhatja el a kormány gazdaságpolitikája, hiszen az az érvelés, hogy a betelepülő globális vállalatok új munkahelyeket jelentenek, nem igaz. Ezek a vállalatok szerinte mindig a legolcsóbb megoldásokat keresik, és „eleve nem gondolkoznak magyar munkaerőben”.

Hiányolta a kormány részéről a kivándorlás problémájára adott megoldásokat is. Szerinte földosztással, a családi gazdaságok és a programjukban is említett hangyaszövetkezetek kialakulásának támogatásával lehetne visszacsalogatni az elvándoroltakat, és megakadályozni a további kivándorlást. A Mi Hazánk új nemzetgazdasági stratégiát dolgozna ki. „Ha lesz virágzó gazdaságunk, akkor lesz pénz normális honvédségre” is.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A pártelnök beszéde legvégén még egyszer hangsúlyozta, hogy a magyarság célja, hogy „semlegesen kimaradjon minden konfliktusból, amely a disznófejű nagyurak érdekeit szolgálja,” és hogy fáklyaként kell mutatni az utat az északi kultúrának.

„Ez a feladat, győzelemre fel!” - mondta, majd taps, Szózat, Székely himnusz, kivonulás.