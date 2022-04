A Mi Hazánk programja: szegregálandó cigányok, euroszkepticizmus és globális hálózatok a világjárvány mögött

Toroczkai László pártjának hat mandátumot sikerült megszereznie a parlamentben, így a Fidesz mellett joggal nevezhetik a Mi Hazánk Mozgalmat a 2022-es választások másik győztesének. A párt elnökével még a választások előtt készítettünk interjút. A párt programjáról viszont eleddig nem sokat lehetett hallani, pedig az ellenzéki pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom állította össze a leghosszabb terjedelmű - Toroczkai László Youtube live-jában, demokratikus komment-választással -, „Virradat” névre keresztelt programot.

A legismertebb témáik ezek:

A koronavírus járvány kezelése: STOP COVID DIKTATÚRA!

A globális hálózatok elleni küzdelem: Le a multinacionális vállalatokon, bankokon és a virtuális világon keresztül tömegeket manipuláló, a világgazdasági fórumokon ármánykodó disznófejű nagyurakkal!

„Magyarország nem lesz cigányország!” - mondják.

Ezeken kívül néhány olyan programpont is nagyobb figyelmet kapott, mint:

a választójog írni és olvasni tudáshoz kötése, megakadályozandó a szavazatvásárlás jelenségét,

a parlamenti képviselők mentelmi jogának eltörlése,

a halálbüntetést bevezetése.

A programfüzetet lapozgatva azonban olyan ínyencségeket is találhatunk, mint, hogy:

A Mi Hazánk Mozgalom Oroszországgal - most már inkább Koszovóval - együttműködve szibériai munkatáborokba küldene bűnözőket.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint Magyarország jelenlegi kulturális helyzete azért olyan, amilyen - értsd: szar; értsd: nem eléggé nemzeti -, mert a Rákosi-korszak óta a kulturális intézmények élén nem hagyományos magyar nevelésben részesített, zsidó származású emberek állnak.

A Mi Hazánk Mozgalom létrehozná a „nemzeti gyermekmozgalmat”, ami megfékezné “az okostelefonokon, a világhálón keresztül” áramló “globalista szellemi méreget”, mielőtt még a gyereknevelést átveszi “a Zuckerberg-féle pénzközpontú, devianciákat erősítő világ.”

De elég a kóstolgatásból, rendes, hazafias, alaposan megírt programról van itt szó, mindent megtalálunk benne, mi szem-szájnak kellemes:

A magyarellenesség-mentes, de szabadon működő, anti-posztmodern kultúr- és oktatáspolitika

A Mi Hazánk szerint az oktatás célja, hogy „sikeres és boldog embereket neveljünk, akik tisztelik és magukénak érzik nemzetünk hagyományait…” stb. Ennek megvalósításához a bértábla rendezésével nagyobb megbecsülést vívnának ki a tanároknak, kimaxolnák az angol és informatika oktatást, hogy most már aztán tényleg készen álljunk a huszonegyedik század kihívásaira, felkészítenék a gyerekeket az egészséges családi életre, valamint, mivel az oktatás értéksemlegessége szerintük egyébként sem létezik, keresztény alapokra helyeznék azt.

Az egész napos „számítógép előtt görnyedést” és a Zuckerberg-féle, virtuális világon keresztül történő „LMBTQP”-agymosást - a P betű a pedofíliát takarja, amit radikális jobboldali körökben előszeretettel mosnak egybe a különböző szexualitásokat összefoglaló betűszóval - elkerülendő, nemzeti gyermekmozgalmakat hoznának létre, amik „örömteli, szabadtéri közösségi” foglalkozásokon keresztül varázsolnának nemzeti öntudatú, a globalista propagandának ellenálló, szellemileg és testileg is fejlett ifjakat. A nemzeti identitás elsajátításához kezdeményeznék „az általános iskolában a hon- és népismereti óra bevezetését”, s így a nagy narratívákkal szembeni bizalmatlanságra amúgy is rendkívül hajlamos tízéves kis lurkók is „megtanulhatnak kiszakadni a posztmodernitásból”.

Szegregálnák továbbá a cigányokat, amennyiben azok nem a normáknak megfelelően viselkednek, ezzel veszélyeztetve tanáraikat és osztálytársaikat. Az „antiszociális”, közösségre kártékony elemeket külön osztályokba, végső soron pedig bentlakásos iskolákba küldenék, ahol „tisztességes nevelést kapnának, amely későbbi boldogulásukhoz vezetne”. A szegregációra szerintük azért is van szükség, hogy ne azoknak kelljen elvinniük a gyermekeiket az osztályból - ezzel külön terhet vállalva -, akik veszélyeztetve vannak.

Az oktatást „nem lehet eredményes a család, a média, a kultúra szereplőinek támogatása nélkül”, nézzük tehát, milyen kultúrpolitikát képzelne el a Mi Hazánk az oktatás alapjául. A Mi Hazánk „értékeket támogat”, tehát az „államilag finanszírozott értéktelen", posztmodern álművészetet” felszámolná, valamint zérótolerálná “a <haladónak>, <forradalmilag újnak> hirdetett, de egyébként semmiféle művészi értéket sem hordozó, az olvasók, nézők számára semmitmondó - leginkább a magyar hagyományokat becsmérlő, történelmünket meghamisító, tetteinket lekicsinylő (...) irodalmi és egyéb” alkotásokat. Helyébe a hagyományápolás, a teljes történelmi szemlélet felülvizsgálata, dicső történelmünk filmek és regények általi dicsőítése lépne: “Az ősi eredetünk makacs tagadásában szerintük fellelhetjük a velünk szemben álló, rivalizáló, ellenséges népek, érdekkörök egyértelmű szándékait.”

Mindez természetesen politikamentesen zajlana a tervek szerint, teljes teret engedve az alkotóknak, leszámítva persze a fent említett magyargyalázókat. Egyedül az „MTA teljes megújítására” és kiegyensúlyozottá tételére lenne szükség, valamint a hagyományokkal foglalkozó művészetek központi támogatására.

„Nem leszünk cigányország”

„Magyarországon évtizedek óta egy párhuzamos, de ellentétes irányú népesedési folyamat zajlik. Miközben a magyarság világviszonylatban is kiemelkedő ütemben fogyatkozik, a cigányság a harmadik világra jellemző népességrobbanást produkál. A cigányság létszáma nemzedékenként duplázódik, míg a magyarságé szinte megfeleződik” - írják-

Hogy Magyarország ne váljon „cigányországgá”, a Mi Hazánk Mozgalom szorgalmazza egy „Családtervezési Hatóság” létrehozatalát, „ami elsősorban a még mindig a saját, az északi civilizáció kultúrájától merőben eltérő értékrendje szerint működő, zárt szubkultúrát jelentő cigánytelepeken tevékenykedne.” Ezzel a hatósággal tervezik elérni, hogy ne szülessen annyi gyermek mélyszegénységbe. „Bizonyos esetekben, például az alapvető higiéniai körülményeknek sem megfelelő cigánytelepeken a születendő gyermekszámot maximalizál[nák]”. Ezt többek között szexuális felvilágosítással, a fogamzásgátlók vásárlásának támogatásával kívánják elérni.

A programban kifejtik, hogy „nem a szegénység a bajok fő oka, hanem a mély-igénytelenség, a lélek mélyzüllött állapota, amely aztán magával hozza a szemetes környezetet, a munkakerülést, a segélyeken élését, a pénz elverését” stb. Fontosnak tartják ezért a normák megismertetését, de ha valaki nem akarja ezeket a normákat elfogadni, „akkor szankciókra számíthatnak”, amiben “hatalmas szerepe van a hatóságok következetes munkájának”.

A hatóságok következetes munkájáról: Hon-, csend- s rendvédelem

A Mi Hazánk teljes egészében átrendezné a rendvédelem szerkezetét. „Rendkívül fontos, hogy visszaállítsuk a rendfenntartó erők tekintélyét” - írják. Náluk is bérrendezést és további strukturális fejlesztéseket tartanak szükségesnek.

Szorgalmazzák egy új határőrségi szervezet kialakítását, hogy a határvédelem ne az amúgy is fogyatkozó rendőrállományt gyengítse. Csendőrséget is szeretnének, hiszen „hazánkban terjed az a szubkultúra [értsd: cigányság], amely nem tartja be a társadalmi együttélés alapvető szabályait, hangoskodik, szemetel, állandó jelleggel zavarja, zaklatja a környezetét”. A „tekintélyt parancsoló egyenruhát” viselő csendőrök különleges kiképzést és eszközöket kapnának, hogy „már megjelenésükkel is” elriasszák a bűnözőket.

A politikusbűnözés visszaszorítására létrehoznának egy Magyar Korrupcióellenes Ügyészséget. A politikusbűnözők mellett a durvább bűnözőket - pl.: a pedofilokat vagy az etnikai alapon szerveződő bűnbandák vezetőit -, szibériai - a háború kitörése óta inkább szarajevói - munkatáborokba küldenék. Elrettentésnek szánják a halálbüntetést visszahozatalát is.

Egészségügy és a laboratóriumban kitenyésztett megavállalkozás, a COVID

Az egészségüggyel kapcsolatban a kötelezőket leszámítva - ilyen az egészségügyi dolgozók tisztes bérrendezése, a várólisták csökkentése, a betegségmegelőzés a lakosság általános egészségügyi állapotának javításával - a Mi Hazánk a gyógyszerlobbiról és a koronavírusról beszél még sokat.

„A világot uraló néhány ezer multinacionális, globális óriásvállalat (amelyekhez szövevényes céghálózatokon keresztül sok tízezer, százezer cég tartozik) és a velük összefonódott bankárdinasztiák felbecsülhetetlen vagyon felett rendelkeznek, a kormányok a tenyerükből esznek, a valódi irányítást a politikusok helyett a legtöbb esetben ők tartják a kezükben”. A Mi Hazánk elképzelhetőnek tartja, hogy az új koronavírus laboratóriumi eredetű, valamint, hogy a világjárvány „egy előre eltervezett gazdasági, politikai folyamat” része, és olyan globális hálózatok állnak mögötte, amik célja az új világrend kialakítása. Szembeszállva ezekkel az erőkkel a Mi Hazánk „az államadósság és a lakosság terheinek nevelése helyett járványszolidaritási adót vetne ki a koronavírus haszonélvezőire, a nagy globális digitális cégekre, multikra, a gyógyszeriparra, a vakcinagyártókra” és a kaszinókra is. Hogy ezzel miképpen lehetséges megfékezni a világ „végtelenpénzű" urait, az sajnos nem derül ki a programból.

Miből? Gazdaság- és agrárpolitika

A Mi Hazánk célja, hogy amennyire lehetséges, Magyarországot önellátóvá tegyék. Leváltanák „az elmúlt harminc év globalista-liberális szellemű” gazdaságpolitikáját, aminek köszönhetően országunk „szinte gyarmati sorba kerül”. Ahhoz, hogy kiegyenlítsék az egyenlőtlen versenyhelyzetet, jelentős állami beavatkozást tartanak szükségesnek. Támogatnák a kis- és középvállalkozásokat, valamint „az országos léptékű fejlesztéshez 700 kis és nagy élelmiszeripari feldolgozóüzemet hoznán[a]k létre 2 éven belül, a hozzájuk szükséges logisztikával, kiszolgálólétesítményekkel, hűtőházakkal, vágóhidakkal, présüzemekkel, tejfeldolgozó üzemekkel és logisztikai központokkal, amelyeknek feladata a termelés, a kereslet és az értékesítés összehangolása a régi hangyaszövetkezetek mintájára”. „A mezőgazdaság népszerűsítése és elérhetővé tétele, a vidék megerősítése, a falvak és a tanyavilág új élettel való megtöltése érdekében” pedig földosztási programot kezdeményeznének.

És az EU-val mi legyen?

A Mi Hazánk szerint „az EU jelenleg egy gyarmati sorba taszított globalista birodalomként működik”, ahol a cél „az Európai Egyesült Államok megteremtése”. Ez a globális elitnek azért áll érdekében, mert „az arctalan, gyökértelen, több kontinens népeinek összegyúrásával kialakuló, barna bőrű népesség (...) kiváló” rabszolgája lenne a multiknak. A párt szerint „két út kínálkozik előttünk, ha Magyarország függetlenségét helyre szeretnénk állítani: vagy megváltoztatjuk a jelenlegi Európai Uniót, vagy kilépünk.”

2029-ben akár még népszavazást is indítványoznának Magyarország EU-tagságáról.

Az EU megváltoztatását az 1920-as, lengyelek által kidolgozott „Intermarium-koncepció” 21. századi megvalósításával kívánják elérni, ami összefogná „a Balti-tengertől az Adriai-tengerig terjedő, kelet-közép-európai” régiókat. Ezek az országok - így Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, valamint a balti államok, Észtország, Lettország és Litvánia, továbbá Ausztria, Horvátország és Szlovénia - közös történelmükre és kultúrájukra alapozott összefogásukkal sokkal jobban és szervezettebben hathatnának az EU-ra, ami amúgy is „elsősorban a korábbi, ún. magországok érdekeit” szolgálja, mivel a „szövetségtől kapott pénzhez képest jelentősen nagyobb összegek áramlanak ki hazánkból”.

A Virradatban találunk még eléggé „letudósra” sikeredett vízgazdálkodási, energetikai, a kibocsátás kérdést alig érintő környezetvédelmi, sportpolitikai és egyéb rendkívül izgalmas, bár eléggé tartalmatlan programpontokat is.

A hangvétel érzékeltetésére néhány pont: