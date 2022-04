"Lacikám, akkor bejutottunk?"

“Megtörtént a csoda” - kezdte értékelő beszédét Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, listavezetője és leendő országgyűlési képviselője. A kijelentést óriási üdvrivalgás fogadta, majd a sajtótájékoztatón lévő mi hazánkosok elkezdték skandálni, hogy “éljen a Nemzet.”

A Mi Hazánk Mozgalom a Budapesti Kongresszusi Központban tartotta eredményváróját vasárnap. Valahonnan sejthették, hogy sikeres este lesz, mert a körítés grandiózus volt: hatalmas gyülekező menza asztalokkal, korlátlan mennyiségű ital, sós és édes sütemények, kávé és tea. Az esemény kezdetén családias volt a hangulat, Novák Elődön és Dúró Dórán látszott, hogy kicsit stresszesek, fel-alá mászkáltak.

Nem sokkal hét óra után megérkezett a párt sztárjelöltje, Magyarország egykori legerősebb embere, Fekete László. Amikor odaléptünk hozzá, hogy beszéljünk vele, azt mondta, “na ettől féltem.” A kezdeti idegenkedés után azonban készségesen válaszolt. „A kampány alapján úgy érzem, be fog jutni a parlamentbe a Mi Hazánk” – kezdte. Ha mégsem jutnak be, öngyilkosok azért nem lesznek, de azért egy kicsit csalódott lesz. „Rengetegen óhajtanak másféle, becsületesebb, tisztább jellegű politikát. Ha ezek az emberek sem tudnak rajtunk segíteni, akkor azért elgondolkodtató a helyzet” – mondta Fekete.



Fotó: Bódog Bálint

Az első sajtótájékoztatót, fél nyolckor Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese tartotta. Röviden értékelt, örült, hogy a kampányuk botránymentesre sikerült, és végig programközpontúak maradhattak. Ezután felsorolta, hogy milyen példátlan ellenszélben kellett végigküzdeniük ezt az időszakot:

Toroczkai László miniszterelnök-jelöltjük nevét le se írhatják a közösségi médiában.



Oldalukat egy terheléses támadással tették elérhetetlenné.



A közmédiában példátlanul keveset jelenhettek meg.



A média nem engedélyezte a fizetett hirdetések elhelyezését.



Hirdető cégek nem, vagy alig voltak hajlandóak felületet biztosítani.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Novák Előddel is sikerült beszélni pár szót, röviddel azután, hogy kijött a Medián friss kutatása, ami szerint a Mi Hazánk nem jutott volna be a parlamentbe. Novák szinte ugyanazt mondta, amit pár perce Dúró, és azt, hogy “bíznak abban, hogy az EP-választásokhoz hasonlóan most is sikerül megcáfolni a közvélemény-kutatókat.” Sikerült. Hatalmas tapsvihar, üdvrivalgás, kurjantások. Ezekből lehetett tudni, hogy kijöttek az első részeredmények. “Ez nagyon komoly… Na, akkor győztünk?!.. Gratula Lacikám” - vidultak a politikusok, szimpatizánsok és aktivisták. Aztán ahogy telt az idő, egyre nyugodtabban mosolygott mindenki, szinte biztosak lehettek abban, hogy bejutnak a parlamentbe, a vége felé már mindenki Toroczkait várta. A párt elnöke, bár tizenegyre tervezte értékelését, ennek Orbán Viktor győzelmi beszéde keresztbe tett, a várva várt feloldozás csúszott fél órát.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Miután Orbánon a jelenlevők kellően kidühöngték magukat, már ordítottak is a folyosóról: “Kezdünk”, és meg is jelentek a párt sztárpolitikusai, Dúró Dóra, Novák Előd és Toroczkai László. Toroczkai beszéde velősre sikeredett. “A csatát megnyertük, de folytatódik a küzdelem, míg egész Magyarországot fel nem emeljük” - mondta. Az üdvrivalgás után a jelenlévők fesztelen pezsgőzgetésbe kezdtek, és politikusokhoz méltó módon már a másnapi parlamenti munkáról szóltak a szóváltások.