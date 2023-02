Ron DeSantis államosította a Disneyworld földjeit

Bő ötven éven át élvezett különleges státust Floridán belül a Walt Disney World gigavidámpark, mely lényegében maga irányíthatta a területet, amit elfoglalt Orlando városa közelében. Ennek részeként saját maga igazgathatta a közműveket, saját tűzoltósága volt, és saját építési szabályai is.

photo_camera A Walt Disney World egyik bejárata 2022. március 22-én. Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Ron DeSantis, Florida elnöki ábrándokat kergető kormányzója, aki 2022 novemberében, a republikánusok számára felemás eredménnyel, vagyis leginkább kudarccal zárult félidős választások után pár röpke hétre még a legesélyesebb potenciális jelöltnek is tűnt, hétfőn aláírta azt a helyi törvényt, amellyel lényegében állami ellenőrzés alá vette a gigavidámpark területét. "Öveket becsatolni! - mondta az aláíráskor - Ma végre véget ér a vállalati királyság. Új seriff érkezett a városba, és mától az elszámoltathatóság van napirenden."

A vidámpark területét a jövőben egy ötfős testület vezeti majd, amelynek tagjai közé DeSantis egyből ki is nevezte kampánya egyik fő támogatóját, egy tampai ügyvédet, valamint a floridai republikánusok elnökének nejét. DeSantis pedig egyből béremelést jelentett be a körzetben dolgozó mentőápolóknak. Valamint arról is beszélt, hogy ezentúl a Disneyworld területén is érvényesítik a floridai építési és tűzrendészeti szabályokat.

Bár ebből akár úgy is tűnhetne, DeSantis döntése mögött nem jóléti vagy tűzbiztonsági megfontolások álltak, hanem személyes vitája a Disney anyavállalatával, mely nem támogatta DeSantis a szexuális felvilágosítást és a genderoktatást korlátozó törvényjavaslatait. (Via BBC)