Három évig lakott sátorban egy 13 éves brit fiú, 700 ezer fontnyi adományt gyűjtött halott barátja egykori gondozóinak

A 13 éves Max Woosey három év után költözik be újra szülei házába, miután az elmúlt időszakban minden este sátorban aludt.

A fiú 2020 márciusában kezdte akcióját, hogy adományokat gyűjtsön az észak-devoni hospice.háznak, amely segített szomszédjának, a végstádiumú rákban szenvedő barátjának az utolsó hónapjaiban.

Max elmondta, azért a sátrazást választotta, mert a barátja nagyon szerette a természetet és a sportot. A sátrat is ő ajándékozta Maxnak, akivel halála előtt nem sokkal megígértette, hogy sok kalandra fogja majd felhasználni. Ezt az ígéretét be is tartotta.

photo_camera Max Woosey Fotó: Aaron Chown/PA

A fiú legtöbbször a szülei házának kertjében verte fel a sátrat, de idővel más helyszíneken is aludt benne, a brit miniszterelnök rezidenciájának, a Downing Street 10.-nek a kertjében is felállította. Max elmesélte, hogy a miniszterelnök kutyája szemet vetett a plüssmackójára, ezért 20 percig kergette őt a kertben, hogy visszaszerezze tőle.

A harmadik évforduló napjára, március 29-ére fesztivált szervez Max, ahová minden érdeklődőt vár. Az ott befolyó bevételt szintén a hospice-háznak ajánlja fel, melynek igazgatója elmondta, hogy a fiú adományaiból 15 nővér teljes évi bérét tudták fizetni.

(via The Guardian)