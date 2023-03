A Hadikról frissen kiadott állóképek még ígéretesebbek, mint amilyen a NER huszárfilmjének előzetese volt

Álmából felébresztve is fújja minden magyar gyerek, hogy milyen is volt az, amikor Mária Terézia parancsára Hadik András a huszáraival egy napra elfoglalta Berlint? Még nem, de a jövő héttől igen, hiszen akkor mutatják be a Habsburg birodalom legmagasabbra jutó magyar származású hadvezérének kalandjairól szóló kosztümös NER-filmet. A szuper látványosnak ígért kardos-kalandos ALKOTÁS mozgóképes előzetese napokkal ezelőtt kijött, most néhány friss állóképet adtak ki belőle.

A képek jó része egy az egyben elmenne nagy költségvetésű történelmi hashajtóreklámnak. Ez itt a Hadik Forte:

ez itt a Hadik Duo Senior:

Ez pedig a Hadik Power Press reklámja lehetne:

A fiatal generációkat képviselő Molnár "noÁr" Áron perisztaltikája bezzeg a topon van:

A képek tanúsága szerint egyébként csapatban, összefogva sem megy mindig könnyen a dolog:

De minden ilyesmiért kárpótolnak a káprázatosnak ígérkező csatajelenetek: