Ha apokalipszis van, mindegy a gendered

Enyhe kifejezés, hogy nem vagyok nagy gémer, ami abból is látszik, hogy akkor tudtam meg, hogy a Last of Us eredetileg egy videójáték - nemhogy egy, sokak szerint egyenesen minden idők egyik legjobbja - amikor a januárban elstartolt tévésorozat változatra kattintottam, hogy megírjam ezt a cikket. A disztopikus thrillert már egy hónappal a megjelenés után az év egyik sorozat-szenzációjának tartják. Ez a cikk viszont most nem az adaptációról szól, hanem az egyik főszereplőről, a most tizenkilenc éves Bella Ramseyről, az általa megformált Ellieről,

és arról, hogyan kezdenek ráébredni a mainstreamben is arra, hogy a szexuális identitása nem egyenlő az emberrel, és a túlszexualizált testek kora lejárt. A sorozat a jelenben játszódik, húsz évvel a mutáns Cordyceps gomba okozta járvány kitörése után, ami szétszakította a világot, összeomlásba taszította a társadalmat és zombiszerű fertőzött lényeket hagyott maga után. Ahogy minden ilyen filmben vagy sorozatban, itt is az a lényeg, hogy milyen morális mélységekbe képesek süllyedni az emberek, ha a lét a tét - de mivel erre éhezés és zombik nélkül is minden nap látunk példákat, nem is annyira nehéz felvenni a fonalat.

photo_camera Fotó: Screenshot / Bella Ramsey / HBO

A tizennégy éves Ellie az emberiség utolsó reménye: az ő szervezete immunis a gombával szemben. Az adaptáció szerencsére nem azoknak készült, akik amúgy is ismerői a videójátéknak, sőt, a szereplők szenvedései kifejezetten a fogalmatlan nézőkre lettek szabva. Ezzel együtt nagy felháborodást keltett, hogy Bella Ramsey nem néz ki eléggé úgy, mint az a karakter, akit a tévésorozat alapjául szolgáló játékból már ismertek.

Ramsey januárban a New York Timesnak adott interjút, ahol mesél arról, hogyan ment rá a mentális egészségére a rengeteg online szekálás és zaklatás, amit a sorozat miatt kapott, és ha ez nem lett volna elég, még azt is felfedte, hogy

nembinárisként vagy » genderfluidként « definiálja magát. Ramsey az interjúban azt mondja, ő „csak egy ember”, nem érdekli, milyen névmásokat használnak rá, de ha egy űrlapon van „nem bináris” lehetőség, mindig azt jelöli meg. A nemi hovatartozás és a biológiai nem szerinti gender bélyegét viszont elutasítja, mert „nem szereti”.

Viszlát címkék és bélyegek, helló stresszmentes szexualitás

A New York Times-cikk szerint a színész a művészetébe mindig igyekszik beledolgozni az élete más aspektusait is: épp egy forgatókönyvön dolgozik, amelyet étkezési zavara ihletett, Ellie karaktere pedig elég ellentmondásos és nemtelen. Lehet, hogy Ramsey nem nőként határozza meg magát, de ez nem jelenti azt, hogy egy nőt vagy lányt eljátszani ne lehetne örömteli, vagy olyan dolog, amiben kényelmesen érzi magát. Az apokalipszisben meg egyébként sem számít a nemek sokszínűsége.

A BBC kutatása szerint a popzenétől a sitcomig (újra) megfigyelhető a tendencia, hogy az előadók, színészek elkezdtek nyilvánosan is hangot adni annak, ha nem tudnak beleállni a normatív szexuális vagy nemi identitásokba, ez pedig ezzel egyidőben megjelenik a virtuális valóságokba és a filmes karakterekben is. A YouGov pár éve az Egyesült Államokban végzett felmérése szerint a tizennyolc és huszonnégy év közötti fiatalok több mint egyharmada vallja „nem teljesen heteroszexuálisnak” magát, egy brit felmérésben ugyanennek a korosztálynak az 55 százaléka nyilatkozott így.

Nikki Hayfield, a Nyugat-Angliai Egyetem szociálpszichológia professzora a BBC cikkében azt mondja, az elmúlt tíz évben jelentősen megugrott a genderfluid vagy gendersemleges identitásokkal azonosuló emberek száma. Fontos, hogy ez nem összekeverendő a biszexualitással, ami ennek a „folyékonyságnak” csak egyfajta megnyilvánulása - de a pszichológus szerint egyre többen találják még ezt a besorolást is korlátozónak.

A többdimenziós felfogás sokak számára stresszmentessé teszi a szexualitást, elvégre a bort szeretjük, nem a címkét. A fiataloknak a gendersemlegesség egyfajta identitásellenes identitás Hayfield szerint. Amíg a popzene - David Bowienak, Princenek vagy Harry Stylesnak köszönhetően - régóta tobzódik a szexuális folyékonyságban, a szélesebb rétegeket belövő termékeknél a heteroszexuális férfiak vágyai és képzeletük szüleményei érvényesülnek. Meg az agyonszexualizált női karakterek. Ez ellen lázad Bella Ramsey is azzal, hogy erről interjút adott az egyik legnagyobb amerikai lapnak.

photo_camera Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

Most már csak az a kérdés, hogyan adjanak hangot a filmek a queer karaktereknek és képviselőiknek a mainstreamben, és hogyan lehet ábrázolni valamit a képernyőn anélkül, hogy bélyegeket aggatnánk rá.

A Last of Us videojáték verziójában is fókuszban vannak a queer karakterek - emiatt be is indultak akkor a toxic fanboyok -, de azzal talán jellemzően egy idősebb közönség játszott, mint akik a sorozatot nézik, amibe szintén beleírtak pár nem heteronormatív karaktert a készítők. Az LMBTQ+ karakterek itt nemcsak „a melegek”, mert a szexualitásuk nem a teljes identitásuk, ahogy kábé senkinek - ezt jó látni, ahogy az olyan színészeket is, akik teljes mellszélességgel beintenek a normáknak.