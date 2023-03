Ismét bombariadó van a zalaegerszegi iskolákban

Február 7-én, majd 27-én is bombariadó volt több zalaegerszegi iskolában, a frisshírek.hu szerint pedig március 3-án is hazaküldték az SZC Deák Ferenc Technikum tanulóit bombariadó miatt, ami érinti a Csány László Szakgimnáziumot, a Zrinyi Miklós Gimnáziumot, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, az SZC Széchenyi István Technikumot, az Ady Endre Általános Iskolát és Gimnáziumot is. A Mindszenthy iskola most nem kapott fenyegető levelet.

photo_camera Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Azt írják, az iskolák kiürítését megkezdték, illetve hogy „úgy tűnik, a tankerület is komolyan veszi a fenyegetéseket”. Az Ady iskola tanulói egyelőre az utcán várakoznak, a tanulók szüleit ebből az iskolából már a KRÉTÁN is értesítették.

A bombával fenyegető pénteken a következő levelet küldte az iskoláknak: