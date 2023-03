Vegán kaját kért a légiutas, kapott egy banánt evőpálcikával

A Japan Airlines egyik utasa abba a tévedésbe esett, hogy vegánként normális ételt remélt. Miután leadta rendelését, meglepve tapasztalta, hogy míg állati eredetű termékeket is fogyasztó utastársai tonhalsalátát, sajtot és baguette-t kaptak, addig neki egy banán jutott csak, bár legalább eszcájgot, mármint evőpálcikát is adtak mellé. Maradjunk annyiban, hogy nem volt maradéktalanul elégedett. Csalódottságát tán az se orvosolta, hogy panasza nyomán a légitársaság elnézést kért, amiért vegán kínálatuk nem teljesítette utasuk várakozásait.

Kris Chari, a vegán utas kedden utazott Dzsakartából Tokióba. Az út hét óránál is tovább tart, így valóban remélhette, hogy valami táplálékként értelmezhető táplálékot is kaphat, ezért eléggé csalódott volt az egy darab banántól - ez amúgy a snack menü volt, de az ebéddel se járt jobban. Míg a húsevő utasok sajtos omlett, ratatouille és csirkekolbász, illetve grillezett lazac között választhattak, a vegán étel spagettit kapott. Azt már nem is részletezte, hogy mivel.

Chari szerint azért minimálisan is elvárta volna, hogy a vegán opció közelítőleg egyenértékű legyen a nem vegán kínálattal. "Egy kicsit sértő is, hogy egy darab banánt kapok, miközben a többiek sokkal bőségesebb és ízletesebb menüt ehetnek" - mondta Chari.

A légitársaság képviselője az Insideren keresztül tolmácsolta sajnálkozását, amiért a banán nem elégítette ki utasuk elvárásait. Egyben meg is erősítette, hogy a járaton valóban csak egy banánt kínáltak vegán snackként. "A továbbiakban is reagálni fogunk menüinkben fogyasztóink változatos és növekvő igényeire különleges ételopciókkal" - mondta, egyben megköszönve Chari "értékes visszajelzését". (Via Insider)