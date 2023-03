A világ talán legpusztítóbb filmje lett a magyar robotos sci-fi

Tíz perce ültem a moziban, amikor már leírtam azt a jegyzeteim közé, hogy „biztosra tudom mondani, hogy rosszabb, mint bármi más, amit eddig láttam”, és egy órája néztem a filmet, amikor még mindig nem értettem, ki kicsoda, mit akar, milyen idősíkban vagyunk, mi történik és mi a végcél.

Ekkor döntöttem úgy, hogy gyorsan rákeresek, mégis mit ír az internet a 129 című magyar scifiről. Ezt: „A film története két szálon fut: az egyik 1984-ben valahol Európában játszódik, a másik 2063-ban Budapesten, amikor is egy gigacég szeretné teljes mértékben uralni az emberek privát szféráját is. Köztük egy katonáét, aki megszökik egy kutató-fejlesztőlaborból, és próbálja kideríteni, mi történt a múltjában.”

Ettől az infótól talán minimálisan előrébb kerültem, de továbbra is ott ültem már hatvan perce a moziban egy olyan filmen, amiből már csak 26 perc volt hátra, és továbbra sem értettem, ki kicsoda, mit akar, milyen idősíkban vagyunk, mi történik és mi a végcél.

Pedig nem egy bonyolult alkotásról van szó. Aki látta a 129 előzetesét, az jóformán látta magát a filmet is, mert a 86. perc végére sem kapunk sokkal sokkal több annál, amit a másfél perces trailerben vágnak hozzánk:

repülő autókat,

robotszerű robotokat,

emberszerű robotokat,

felhőkarcolókat,

hologramokat,

Csősz Boglárkát nagyon rossz sminkben és kék matyóban,

totális káoszt

és pusztító párbeszédeket.

És bár a végére fogjuk rá, hogy kiderül A Nagy Csattanó, de most, órákkal később sem tudom teljesen, hogy mégis mi történt, hogy Csuja Imre mi az eget csinált az erdőben, hogy miért kell egy emberszerű robotra két télikabátot is ráadni télen, ha ő egy robot és elvileg nem fázik, hogy kinek és miért kellett TEK-esekkel verekednie az avarban, hogy Kálloy Molnár Péternek és a családjának a nyolcvanas években miért volt a kétezres években készült ikeás konyhája, vagy hogy miért hívnak mindenkit 2063-ban Budapesten Orlandónak, Douglasnek, Lacey-nek meg Franknek.

Ezt csak tovább tetézi, hogy a Noel Péter által írt és rendezett filmnek nincs értelmezhető sztorija, nincsenek benne értelmezhető párbeszédek és részben ennek köszönhetően értelmezhető színészi játék sem, de a legfájóbb, hogy bár elvileg scifiről van szó, értelmezhető látványvilága sincsen. A filmet forgalmazó Romis Film Group januári közleményében úgy fogalmazott, hogy „a filmben jelentős szerepet kapott a CGI- és VFX-technika is”. Utóbbiak filmbeli jelentőségével pedig nem is mernék vitatkozni, mert ennyire látványosan még soha egy filmben sem láttam azt, hogy adtak egy kis zsebpénzt valamelyik producer unokaöccsének, hogy rajzolgasson rá a számítógépén pár felhőkarcolót a budapesti Műegyetem környékére.

A halványan a háttérben derengő felhőkarcolók és a felettük villódzó, melltartókat és salsatanfolyamokat hirdető, illetve Norbi Update(!)-hologramokon túl az volt a nagy látványvilág, hogy néha láthattunk a háttérben elsétálni pár, a Battlestar Galacticára hajazó cylon-szerű robotot, illetve olyan emberszerű robotokat, akikről amiatt tudtuk, hogy nem emberek, mert világított a szemük és úgy beszéltek, mint a Telekom telefonos asszisztense, Vanda.

A látványvilágnak és összességében a filmnek is mindössze egyetlen pozitívuma volt – bár sajnos tartok tőle, hogy ezt nem direkt sikerült összehozni –, hogy megmutatták nekünk, Budapest 2063-ban is koszos lesz, az utak tele lesznek kátyúkkal, a parkokban ugyanazok a pirosra festett padok lesznek, mint a nyolcvanas években és a Petőfi híd is ugyanúgy fog rohadni, csak közben az eldobált szemetet néha felszedi egy-egy drón, ha épp úgy tartja a kedve, aztán elrepül vele a felhőkarcolókkal teleszórt Bartók Béla útra. Valójában nagyon otthonos és megnyugtató volt a tudat, hogy negyven év múlva is pont úgy fog kinézni minden, mint negyven évvel ezelőtt, és bár a film ezzel nem foglalkozik, már abba is szinte megnyugvással gondoltam bele, hogy 2063-ban a piros pados, felhőkarcolós, robotos és repülő autós Magyarországon talán még ugyanúgy van esély az Orbán-kormányra, hisz negyven év múlva Orbán Viktor még csak százéves lesz.

Nyilván minden, elképzelt jövőben játszódó filmben ott van féktelen röhögés lehetősége, főleg ha az elképzelt jövőn már túlvagyunk. Lehet kedvesen mosolyogni a Vissza a jövőbe második részén, hogy milyennek képzelték 2015-öt, vagy a '82-es Szárnyas fejvadászban bemutatott 2019-es évet, de ezeket össze se lehet hasonlítani azzal a képtelenül túlzó bugyutasággal és töménytelen kliséhalommal, amit a 129 című filmben toltak elénk.

A főszereplő(?) például az első tíz percben már elejt egy olyan mondatot 2063 Budapestén, hogy „most az a menő, ha márkás cuccokban jársz és okostelefon tapad az arcodra”, ezt a mocsári mélység pedig tovább folytatódik azzal, hogy folyamatosan hozzánk vágnak hasonlóan mélyenszántó bölcsességeket a „magányosságról”, az „elszigeteltségről”, arról, hogy „nem élsz örökké”, hogy „mindenki beszűkült” és „nem vesszük észre, milyen csodálatos a világ”. Illetve természetesen megkapjuk azt az alaptézist is, amit Soha Korábban Nem Hallott Még Senki, hogy „az ember veszélyesebb mint valaha, mert átlépett minden határt”. Például azt a határt, hogy Magyarországon 2023-ban engedélyezték forgalmazni ezt a filmet. A film producere egyébként egyáltalán nem mellékesen Csősz Boglárka, aki leginkább arról ismert, hogy 2003-ban szerepelt a hasonlóan színvonalas, Apám beájulna című filmben, illetve hogy pár éve a Viasat luxusfeleséges kamu realityjében is részt vett, miután férjhez ment egy török milliárdoshoz, akitől amúgy nemrég vált el.

photo_camera Csősz Boglárka 2063-ban Fotó: Facebook/129

Csősz szerepel is a filmben, ha jól értettem, ő az embereket leuralni vágyó gigacég vezetője, akinek szettje attól lett jövő-kompatibilis, hogy kék és ezüstszürke matyóhímzésbe bújtatták, csúnyán túlhúzták a sminkjét és dobtak a fejére két Leia-hercegnős kontyot. Ja, illetve a film végén A Nagy Gonosz Húzása közben a vállára szállt egy minidrón, pont ahogy a kalózok vállára szállnak a hetvenes évekbeli ifjúsági kalandfilmekben a papagájok.

Mondanám, hogy érdemes kifizetni ezért egy mozijegyet, mert vannak jelenetek, amikor nagyon nehéz visszatartani a nagyon hangos, sikoltozós nevetést, de hasonló élményt kapunk akkor is, ha a Youtube-on rákeresünk a magyar kereskedelmi csatornák délutáni műsorsávjában futó, úgynevezett scripted realitykre, amikben amatőr színészek vágnak egymáshoz üvöltve teljesen életszerűtlen mondatokat. És mintha Noel Péternek és Csősz Boglárkának is a Családi titkok lett a fő inspirációs vonala a film elkészítésében, csak közben a Youtube algoritmusa egyszer véletlenül eléjük dobta a Szárnyas fejvadász előzetesét is.