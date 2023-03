Visszaraknák a Facebook appba a Messengert

Kilenc évvel azután, hogy a Meta különszedte a Messenger és a Facebook alkalmazást, a vállalat bejelentette, újraegyesítik a két platformot, írja az Engadget lapra hivatkozva a 24.hu.

photo_camera Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A Messenger funkciót 2014-ben távolították el a Facebook alkalmazásból, azért, hogy különválasztható legyen a két platform. Az újraegyesítési törekvések már 2020-ban megjelentek, amikor kötelezővé tették a Messenger használatához a Facebook-profilt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a böngészős változatban is visszatér-e az üzenetküldési funkció a Facebookra.

Jelenleg kis körben tesztelik a funkciót, azonban hamarosan több embert is érinthet majd a módosítás. A Facebook appba azt is beépíthetik, hogy Instagram-üzeneteket is lehessen küldeni. Az egyik fő ok, amiért a Meta visszahozza az üzenetküldést a Facebook alkalmazásba, hogy megkönnyítse a tartalommegosztást az appon belül.