Városi fesztivállal pótolná a Voltot Sopron

Sopron nem maradhat fesztivál nélkül, április végén "urbán fesztivált" rendeznek a városban, jelentették be a szervezők csütörtökön. Idén a Volt fesztivál elmarad, még tavaly novemberben közölte a szervező Sziget, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet miatt 2023-ban nem rendezik meg a fesztivált. A Kisalföld.hu beszámolója szerint a SopronFest nevű pótrendezvényen többek közt fellép majd Azahriah, Dzsúdló, a Halott Pénz, Majka, Beton.Hofi, Krúbi, a Valmar, a Tankcsapda és a Quimby is. A bulik a Voltnak is helyet adó Lövérekben lesznek, a koncertek mellett lesz többek közt podcast és food truck fest is.