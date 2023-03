Covid-korrupcióval vádolják Malajzia volt miniszterelnökét

Anwar Ibrahim maláj miniszterelnök a héten egy befektetői fórumon azt ígérte, hogy "félelem és részlehajlás", illetve az érintettek rangjára és politikai kapcsolataira tekintet nélkül harcba száll a korrupcióval. Két napra rá a hatóságok vádat emeltek Ibrahim elődje, Muhyiddin Yassin ellen, aki a koronavírus-világjárvány kirobbanása idején volt az ország miniszterelnöke.

photo_camera Muhyiddin Yassin, Malajzia volt miniszterelnöke, akit most hatalommal való visszaéléssel és korrupcióval vádoltak meg a világjárvány idején kötött állami bizniszek miatt. Fotó: ARIF KARTONO/AFP

A hatóságok a járvány idején letárgyalt kormányzati szerződések ügyében gyanítanak korrupciót. A részletek nem ismertek, csak az, hogy négyrendbeli hatalommal visszaélés és kétrendbeli pénzmosás a vád, melyekért összesen akár húsz év börtönre is ítélhetik. A részletek hiányában azt persze nem tudhatjuk, hogy pontosan milyen ügyletek miatt emeltek most vádat Muhyiddin ellen, mindazonáltal talán érdemes megjegyezni, hogy a világjárvány kitörése után a magyar kormány is bizniszelt Malajziában, Vinod Sekhar Kuala Lumpur-i üzletembertől közel 180 milliárd forint értékben szereztek be lélegeztetőgépeket, amikor éppen ez volt az aktuális üzleti lehetőség.

Vinod irodáiban 2021-ben pénzmosás gyanújával razziáztak.

Muhyiddin ügyében persze felmerül a leszámolás gyanúja is, maga az érintett is utalgatott rá, hogy ő semmi rosszat nem tett, csupán Ibrahim politikai bosszújának áldozata. Grace Lee Hooi Xean, a Malajziai Monash Egyetem közgazdasági tanszékének vezetője szerint a Muhyiddin ellen vádat emelő Maláj Korrupcióellenes Bizottság (MACC) legalábbis papíron a kormánytól független intézmény, de a Muhyiddin elleni vádemelés mindenképpen lehetőséget ad Ibrahimnak korrupcióellenes fellépése bizonygatására. "Ez azt a reményt keltheti az emberekben, hogy igenis el lehet érni eredményeket és fejlődést az országban" - mondta az Al Jazeerának.