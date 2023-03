A KDNP visszautasítja a vádakat, miszerint II. János Pál pápa pedofil ügyeket tussolt el

A KDNP lejárató kampánynak nevezte a II. János Pál pápával kapcsolatban megjelent információkat, miszerint segített eltussolni gyermekmolesztálási ügyeket.

Közleményükben felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezték a támadásokat, melyek szerintük egy olyan ember ellen irányulnak, akinek Közép-Kelet-Európa népei a szabadságukat köszönhetik.

photo_camera II. János Pál pápa Krakkóban, 1990-ben Fotó: GRZEGORZ GALAZKA/Leemage via AFP

Emellett leszögezték, hogy kiállnak Barbara Nowak kis-lengyelországi oktatási felügyelő mellett, aki arra kérte az embereket, hogy a pápa fényképét lakásaik, munkahelyeik ablakába, valamint közösségi profiljaikra helyezzék ki. A párt emellett arról is írt, hogy egyetért Marek Jedraszewski krakkói metropolita érsekkel, aki szerint igazsággal és imával kell harcolni a vádak ellen.

A közleményt jegyző Semjén Zsolt pártelnök és Soltész Miklós egyházért felelős államtitkár zárásként tiszteletét fejezte ki a nagy és szent pápának.

A sajtóban múlt héten jelentek meg olyan hírek, hogy II. János Pál már évekkel azelőtt tudott a lengyel katolikus egyházban elkövetett gyermekmolesztálásról, hogy pápa lett volna, bíborosként segédkezett az esetek eltussolásában.

Michal Gutowski oknyomozó riporter a pedofil papok áldozataival és egykori egyházmegyei alkalmazottakkal is beszélt. Emellett a kommunista titkosrendőrség iratait is felhasználta a nyomozásához. A lengyel katolikus egyházat is kereste, azonban ők nem voltak hajlandók dokumentumokat kiadni.

(via MTI)