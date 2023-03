Biden: Az amerikai bankrendszer biztonságban van

Nyugodjanak meg, az amerikai bankrendszer biztonságban van. Minden amerikai biztosra veheti, hogy hozzáférnek a pénzükhöz, ha szükségük van rá. Biztosíthatom önöket, hogy megteszünk bármit, ami szükséges - így reagált a hétvégi amerikai bankcsődökre Joe Biden amerikai elnök helyi idő szerint hétfő reggel.

Mint írtuk, a hétvégén két amerikai pénzintézet is becsődölt, előbb pénteken az ország 16-dik legnagyobb bankjának számító Silicon Valley Bank jelentett csődöt, vasárnap pedig a New York-i Signature Bank irányítását vették át a hatóságok. 2008 óta az SVB csődje volt az első bankcsőd Amerikában, ami rögtön a második legnagyobbnak is számít a globális pénzügyi válságot elindító Lehman Brothers bukása után.

Joe Biden hétfő reggel azt mondta, az SVB minden ügyfele hozzá fog férni a pénzéhez hétfőtől. A becsődölt bankok vezetőit pedig ki fogják rúgni. Az elnök arról is biztosította a hallgatóságát, hogy az adófizetőknek semmibe sem kerül majd a betétesek kárpótlása, ezt abból a pénzből finanszírozzák, amit a pénzügyi felügyelet a bankoktól gyűjt.

photo_camera Betétesekl a Silicon Valley Bank egyik fiókjánál. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A Silicon Valley Bank, ahogy a nevéből is sejteni lehet, a kaliforniai tech szektor fontos hitelezője volt, amelyet megrohantak az ügyfelei, miután nem tudta fedezni a magas kamatok okozta veszteségeit. A kripto-befektetéseket lelkesen támogató Signature Bank is hasonló helyzetbe került. Hogy mi vezetett a két bank csődjéhez, arról mindenképpen érdemes elolvasni ezt a cikkünket.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter vasárnap jelezte, hogy a kormány segíteni fog a bankok betétekeinek, de nem fogja kimenteni magukat a bankokat. Yellen azt mondta, folyamatosan egyeztet a kormány a pénzügyi felügyelettel a szükséges lépésekről. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve pedig egy új programot jelentett be, ami megkönnyíteni a bajba jutott bankoknak, hogy válsághelyzetben kölcsönt vegyenek fel a Fed-től. (BBC)