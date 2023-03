Az oroszok megpróbálnák kihalászni a Fekete-tengerbe zuhant amerikai drónt

Az orosz haditengerészet megpróbálná kihalászni a Fekete-tengerből azt az amerikai drónt, amely kedden zuhant le.

Pontosabban az amerikaiak szerint nem lezuhant, hanem miután egy orosz vadászgép nekiütközött a propellerének, repülhetetlenné vált, ezért belevezették a tengerbe. Oroszország hivatalosan tagadja, hogy vadászgépük rálőtt vagy nekiment volna az amerikai drónnak.

"Nem tudom, hogy képesek leszünk-e a felszínre hozni, de meg kell próbálnunk. És garantáltan dolgozni fogunk ezen" - jelentette ki Nyikolaj Patrusev, az orosz Nemzetbiztonsági Tanács vezetője, aki egykor a KGB-utód FSZB vezetője is volt.

Ez persze nem érte váratlanul az amerikaiakat. John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője szerint az amerikai haderő is igyekszik felkutatni a gép roncsait, de szerinte az se katasztrófa, ha az oroszok találják me, mert "lehetőségeik a hasznos hírszerzési információk megszerzésére jelentős részben minimalizálva lesz". Az ABC amerikai tévéadó reggeli hírműsorában arról is beszélt, hogy a drón nagyon mély vízbe zuhant. (Via BBC)