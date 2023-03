Az EP állásfoglalásban bírálja Szijjártó Pétert minszki útja miatt

Bírálja Szijjártó Péter külügyminiszter minszki látogatását az Európai Parlament állásfoglalása, amelyet szerdán fogadtak el a képviselők – írja a Népszava.

A szöveg szerint „az EP elítél minden olyan fellépést, beleértve a minszki hatóságoknál tett magas rangú látogatásokat, amelyek kételyeket támasztanak azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió egyértelműen nem ismeri el a Lukasenka-rezsimet. Ezzel összefüggésben sajnálatát fejezi ki Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 2023. február 13-i minszki látogatása miatt, amely ellentétben áll a Belarusszal és Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújával kapcsolatos uniós politikával.”

Az EP által elfogadott határozat szerint helytelenítik azt is, hogy egyes tagállamok schengeni vízumokat adnak ki Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnökhöz közel álló személyeknek. Mert ahogy állásfoglalásukban is írják, a fehérorosz rezsim továbbra is szisztematikusan elnyomja az ország lakóit és a másként gondolkodókat, többek között politikai indíttatású és zárt ajtók mögött zajló bírósági tárgyalásokon keresztül.

Az EP arra kéri az EU-t és tagállamait, hogy szélesítsék ki és erősítsék meg a Fehéroroszországgal szembeni uniós szankciókat, és tegyék feketelistára a rezsim elnyomásában részt vevő valamennyi személyt, beleértve a bírákat, ügyészeket, valamint a bűnüldöző és a börtön- és büntetőtelepek tisztviselőit.