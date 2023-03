Két intézkedő rendőrt lőtt le, aztán magával is végzett egy tizenhat éves fiú csütörtökön a kanadai Edmontonban: a rendőrök egy társasházhoz vonultak ki, mert egy ott lakó család nagyon hangosan veszekedett. A lövöldözésnek egy életveszélyes sérültje is van, feltételezhetően az elkövető rokona. Az áldozatok hozzátartozóinak, kollégáinak Justin Trudeau miniszterelnök is részvétét fejezte ki. Az elmúlt fél évben már nyolc rendőr halt meg szolgálat közben Kanadában.

(via BBC)