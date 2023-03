Jeff Molina a UFC első férfi harcosa, aki nyiltan vállalata, hogy biszexuális

A kevert harcművészetek, az MMA legnagyobb szervezetében történelmi pillanat történt pénteken, olyan kellemetlenül, ahogy csak egy ilyen hipermaszkulin sportban lehetséges: Jeff Molina, a szervezet 57 kilós súlycsoportjában versenyző harcosa nyilvánosan vállalta, hogy biszexuális, miután kiszivárgott róla egy szexvideó, amin egy másik férfival látható. Ezzel ő a szervezet első férfi harcosa, aki vállalta, hogy az LMBTQ+ közösséghez tartozik.

"Hát, ez kibaszottul szar. Nem így akartam ezt csinálni, de elvették tőlem a lehetőséget, hogy akkor tegyem meg ezt a lépést, amikor készen állok rá" - írja hosszú Twitter bejegyzésében a harcos. Mint írja, igyekezett a szerelmi életét megtartani magának, és nem akarta, hogy a barátai, csapattársai máshogy nézzenek rá rá vagy máshogy viselkedjenek vele valami olyan miatt, amire nincs kihatása. Azt is írja, hogy egész életében lányokkal járt, de mindig is érezte, hogy nem csak lányokhoz vonzódik, ezt viszont gimnazista kora óta próbálta elnyomni magában. Mint írja, az MMA rajongóinak többsége "homofób fasszopó", ezért nem akart addig a nyilvánosság elé állni ezzel, amíg vissza nem vonult a sportból, nem azért doglozik ugyanis 11 éve, hogy ő legyen "a meleg UFC-s". Az amerikai Molina, aki pályafutásának 13 profi meccséből 11-et megnyert, a UFC-ben pedig veretlen, már korábban is összetűzésbe került homofób szurkolókkal, amikor nyilvánosan kiállt a melegek jogainak védelmében. A Pride-hónap alatt olyan rövidnadrágban lépett a ketrecbe, amire szivárvány színnel nyomták rá a nevét, a UFC pedig vele hirdette a meleg szervezeteket támogató szivárványos pólóját.

Emiatt aztán nagyon sok homofób szurkoló zaklatta privát üzenetben. Egy meccs utáni sajtótájékoztatón erről azt mondta, nem gondolta volna, hogy 2022-ben ennyire vitatott kérdés lesz az MMA világában, hogy valaki támogatja a melegeket. "Nem is arról szól, hogy kit támogatsz, hanem hogy egy tisztességes emberi lény vagy-e." A Twitteren viszont azt üzente a ráírogatóknak, hogy heteró.

Jeff Molina goes *off* about the negative comments he received for wearing UFC's pride month shorts.



"I just thought in 2022 people would be a little more open-minded and not pieces of sh*t. But I guess I was wrong."#UFCVegas56 | Full video: https://t.co/mOxnqIFGCb pic.twitter.com/aKeVUUeXyg