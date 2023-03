A Credit Suisse alkalmazottai megrohanták a fejvadászokat, több tízezer banki állás szűnhet meg hamarosan

Szingapúrtól Londonon át New Yorkig folyamatosan csörögnek a pénzügyi világ fejvadász irodáinak telefonjai, és a vonal túlsó végén a Credit Suisse bankárai és elemzői vannak, akik sürgősen új munkahelyet keresnek maguknak, írja iparági források alapján a Bloomberg.

A hétvégén, drámai fordulatok után dőlt el, hogy a svájci jegybank és a pénzügyi felügyelet nyomására a legnagyobb svájci bank, a UBS veszi meg a 167 éves Credit Suisse-t. A tranzakciót az elemzők legtöbbje csak kényszerházasságnak nevezte, és sejthető, hogy a két bank összeolvadása jelentős átszervezéssel, és így kirúgásokkal is járhat.

Az elmúlt években számos komoly botrányba belekeveredő Credit Suisse tavaly kinevezett igazgatója már eleve jelentősebb, kilencezer fős leépítésbe vágott épp bele költségcsökkentés címén, de a UBS-be történő beolvadás után várhatóan tízezrével szűnhetnek meg majd munkahelyek.

A pénzügyi világ HR-eseiként funkcionáló közvetítő cégek elmondása szerint magas beosztású, senior elemzők is jelentkeztek náluk, az egyik hongkongi cég közlése szerint csak a hétvégén több mint 20 senior befektetési bankár kereste őket. Londonban különösen a részvénypiaccal foglalkozó elemzők lettek aktívak, mivel ez a részlege erős a UBS-nek is, így itt várható nagyobb leépítés. Szintén aggódnak a tanácsadással, compliance ügyekkel, jogi, illetve könyvvizsgálói feladatokkal foglalkozó alkalmazottak is, mivel az ő munkakörükre már vannak emberei a UBS-nek, és nem valószínű, hogy meg akarnák duplázni a területen dolgozók számát.

photo_camera Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint kevéssé valószínű, hogy mindannyian el tudjanak helyezkedni, és várhatóan a pénzügyi vállalatok csak fókuszáltan, korlátozottan fognak felvenni embereket a CS-től.

A lap szerint a rengeteg hívás mutatja azt is, hogy mennyire feszült és bizonytalan a hangulat a CS-nél, és az állásukat féltő alkalmazottak helyzetét nehezíti az is, hogy az emelkedő alapkamatok és a romló gazdasági kilátások miatt eleve költségcsökkentésbe fogtak bele a bankok.

A Financial Times is arról ír, hogy több tízezer munkahely szűnhet meg, ami érzékenyen érintheti a svájci pénzügyi szektort, melyet már eleve megviselt a CS válsága. A lap is úgy tudja, hogy a Credit Suisse 30 ezer embert foglalkoztató belföldi, svájci részlege, illetve a befektetési részlege szenvedheti meg leginkább a tulajdonosváltást.

A Credit Suisse 2022 végén több mint 50 ezer embert foglalkoztatott, és a két bank összeolvadása után 120 ezres vállalat jönne létre, de a Financial Times értesülései szerint végül a munkahelyek akár harmada, 40 ezer álláshely is megszűnhet.

A UBS vezérigazgatója, Ralph Hamers elemzőknek vasárnap azt mondta, hogy 2027-re 8 milliárd dollárral csökkentenék a kiadásaikat, és ebből 6 milliárd bérköltség, míg kétmilliárd IT-költés lenne.

Hétfőn az alkalmazottaknak küldött üzenetében Ulrich Körner, a CS vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy még semmiféle döntés nem született a munkahelyekkel kapcsolatban. A bank beolvadása eleve csak az idei év második felében megy majd végbe várhatóan.

A svájci banki alkalmazottak szövetsége is arra szólította fel a CS vezetését, hogy tegyenek érdemi lépéseket a tömeges leépítés megelőzése érdekében, mivel a bank 17 ezer embert alkalmaz Svájcban, és az ő utcára kerülésük érzékenyen érintené a svájci gazdaságot is.