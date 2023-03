Megnyugvás helyett egyelőre az európai bankok zuhanását hozta Svájc „bankmentő” akciója

Ha a svájci jegybank és a pénzügyi felügyelet (Finma) abban bízott, hogy a hétvége alatt villámgyorsan levezényelt ügylet, mely során a legnagyobb svájci bank, a UBS jelentős állami garanciák mellett felvásárolja a bajba került vetélytársát, a Credit Suisse-t, nos ez majd valahogy megnyugtatja a piacokat, akkor csalódniuk kellett.

photo_camera A CS elnöke, Axel Lehmann és a UBS elnöke, Colm Kelleher a vasárnapi sajtótájékoztató előtt Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Hétfő reggel előbb az ázsiai tőzsdékről érkeztek hírek arról, hogy zuhannak a bankok árfolyamai, majd az európai tőzsdenyitás után a kontinens bankjainak papírjai is zuhanni kezdtek: a vasárnap este még a tranzakció nyerteseként elkönyvelt UBS árfolyama 14 százalékot esett pár óra leforgása alatt, és a Stoxx 600 európai bankindex is mínuszban kezdett.

A kérdésre, hogy a hétvégi bankösszeolvasztás miért nem nyugtatta meg a befektetői kedélyeket, a leggyakoribb válaszkísérlet, hogy vélhetően a kötvénytulajdonosok elintézésének módja okozhatott riadalmat világszerte. A svájci pénzügyi hatóságok által menedzselt összeolvasztás során ugyanis az úgynevezett addicionális Tier-1, azaz AT1 néven ismert kötvények értékét gyakorlatilag lenullázták, azaz 17 milliárd dollárnyi kötvényt buktak el a tulajdonosaik. Ezt a kötvénytípust a 2008-as válság után hozták létre, és lehetett tudni, hogy komoly kockázattal bírnak, hiszen éppen a válságok idejére amolyan buffernek szánták, mint elsőnek leírható veszteséget.

photo_camera A UBS elnök Colm Kelleher és a svájci pénzügyminiszter, Karin Keller-Sutter vasárnap este Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

De a svájci hatóságok döntése, hogy a CS részvényesei, ha nem is a pénteki záró árfolyamon, de a 3,25 milliárd dolláros vételár révén még mindig pénzhez jutnak, míg a kielégítési rangsorban elvileg előttük álló kötvénytulajdonosok mindent elbuknak, sokakat felháborított és megijesztett: az összes európai bank árfolyama esni kezdett hétfő reggel, amely a válság után szintén bocsátott ki hasonló kötvényt.

A UBS vezérigazgatója, Ralph Hamers a Reuters információi szerint elemzőknek azt mondta, hogy az AT1 kötvények leírásáról a Finma döntött, úgyhogy a bankot nem terhelheti jogi felelősség. Befektetők és elemzők között visszatérő vélekedés hétfő reggel, hogy a svájci hatóságok önhatalmúlag rúgták fel a bankszektor szabályait, és ezzel bizalmi válságot okozhattak, ez gyűrűzik most tovább más bankokra.

Ugyanakkor számos pénzügyi felügyelet és sok elemző is hangsúlyozza azt is, hogy a bankrendszer alapvetően stabilak, az imént épp a német pénzügyi felügyelet közölte, hogy az ország bankrendszere jó állapotban van. És a CS beolvasztására a világ jelentős pénzügyi szervei, így a Fed és az EKB is áldását adta.

Fontos tényező az is, hogy a UBS amúgy nagyon jelentős állami támogatást kapott a felvásárlás mellé, a svájci jegybank akár 100 milliárd frank értékű extra likviditást is hajlandó biztosítani a bank számára, és az első ötmilliárd franknyi veszteség utáni további 9 milliárd frank értékig a CS átvett eszközeiből fakadó veszteséget is lenyelik.

Közben a világ legjelentősebb jegybankjai (a brit, a a japán, az EKB, az amerikai Fed és a svájci nemzeti bank) közös fellépést ígértek, hogy biztosítsák a kellő likviditást a bankrendszernek.

A Credit Suisse hétvégi összeomlása nem a semmiből történt: bár a svájci nagybank a 2008-as válságot még kifejezetten jól vészelte át, az elmúlt években egymást érték a rendkívül komoly botrányok, melyek miatt számos nagyon gazdag ügyfél hagyta ott a bankot. Arról, hogy hogyan jutott idáig a bank, a múlt héten részletesen is írtunk.