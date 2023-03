A Duran Duran újra a leghíresebb felállásban, Andy Taylor gitárossal vesz fel néhány számot

A Duran Duran bejelentette, hogy hamarosan a zenekar legismertebb felállásában, Andy Taylor gitárossal vesznek fel néhány új számot. Andy Taylor 1980 és 1986 között volt a csapat tagja, utána más zenekarokban/zenészekkel játszott, és szólóprojektjei is voltak.

photo_camera Duran Duran, balról jobbra: Roger Taylor, Andy Taylor, Nick Rhodes, John Taylor és Simon Le Bon Fotó: PETER KRAMER/Getty Images via AFP

A zenekar tavaly jelentette be, hogy Taylornak négyes stádiumú, áttétes prosztatarákja van, ezért akkor nem is tudott részt venni azon az ünnepségen, ahol a Duran Durant beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.



Az új, Taylorral és a zenekar más régi barátaival közös projekt idén nyáron várható. (France24)