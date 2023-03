60 milliós uniós támogatásból épült a lombkorona sétány, ami körül tarra vágták az erdőt

Kitermelte az erdőt a 60 milliós uniós támogatásból épített lombkorona sétány építése közben a nyírmártonfalvai polgármester – írja az Átlátszó. A lapnak a fideszes Filemon Mihály azt mondta, semmi közük hozzá, hogy mire költi az uniós támogatásokat.

Debrecentől 30 kilométerre, Nyírmártonfalván, egy kétezer fős település külterületén sikerült uniós támogatásból felépíteni egy 50 méter hosszú lombkorona sétányt, az építkezés közben azonban kivágták a fákat. Mármint azokat a fákat, amiknek a lombkoronáját lehetett volna bámulni a sétányról.

„Mindenkinek eljön az a pont az életében, amikor azt érzi, hogy felért a csúcsra, abba lehet hagyni. Az elmúlt években igyekeztem olyan helyszíneket bemutatni, amik képileg is megmutatják azt az iszonyatos szervezett lopást, ami az elmúlt 10 évben az európai uniós pénzekkel történt. Én úgy gondolom, hogy ennél szebb helyszínt, ennél szimbolikusabb helyszínt nemigen fogunk találni” – ezt már Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő mondta, miután megnézte a tarra vágott erdő, vagyis mostmár pusztaság közepén álló lombkorona sétányt.

Az Átlátszó azt írja, a beruházásra mint magánszemély Filemon Mihály, a falu polgármestere nyerte el a támogatást. A lombkorona sétányt az uniós adófizetők állják, a kifizetés pedig az uniós finanszírozású Vidékfejlesztési Program pályázatából történt. Az uniós pályázati nyilvántartás szerint a támogatást 2021-ben ítélték neki oda, a kérelmet még 2018-ban nyújtotta be. Filemon Mihály 2019 óta polgármester Nyírmártonfalván. A telek, ahova a sétány épült, egyébként szintén a fideszes polgármesteré.

A lap egy olvasójának fotói szerint 2022 februárjában még megvoltak a fák, és a Google Earth műholdfelvételei szerint is erdő volt a területen, a fákat 2022 nyarán termelték ki. Nem mellékesen azt írják, hogy maga a lombkorona sétány is csak egy tákolmány, a rétegelt fenyőből készült építmény nincs lekezelve, a lépcsőkön már repedések vannak, és a fokok sincsenek rendesen alátámasztva, így ha azok meghajolnak, ha valaki rálép.

A sétány mellé épült egy pihenő is, két darab oldalról nyitott fapavilon padokkal és asztalokkal. Az egyik épület tetején a szél már megbontotta a palát. Épült még két pottyantós budi is, de a bódék üresek, nincs bennük WC. Emellett kiraktak még sporteszközöket és játékokat is, illetve tíz biciklitárolót és négy darab interaktív táblát.

De a környéken nem ez az egyedüli, hasonlóan értelmetlen építmény, a közeli Nyíradonyban is felhúztak egy lombkorona sétányt, amelyre a helyi önkormányzat fideszes alelnöke, Tasi Sándor is kapott bruttó 61,5 millió forint támogatást. Igaz, itt vannak fák, egy fiatal, telepített erdő közepére épült a sétány, aminek lejárata a semmibe vezet, de itt legalább működik a pottyantós vécé.