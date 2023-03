Az MLSZ azt állítja, hogy nem az UEFA, hanem ők engedélyezték a nagy-magyarországos molinó bevitelét a mérkőzésekre

Nem zárult még le a nagy-magyarországos és árpádsávos molinókról szóló ügy, szerdán az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) cáfolta a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közleményét, miszerint az európai szövetség engedélyezte a jelképek bevitelét a mérkőzésekre.

photo_camera Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto via AFP

A magyar szövetség kedden azt írta, hogy az UEFA és a fociban megjelenő diszkrimináció ellen küzdő szervezet, a FARE elfogadta az érvelésüket, miszerint a történelmi Magyarország térképnek és az árpádsáv színeinek megjelenítése nem minősül rasszista magatartásnak. A román szövetség állásfoglalást kért az UEFA-tól, európai szövetség azt írta, hogy nem engedélyezték és nem is fogják az MLSZ által említett szimbólumokat az európai meccseken.

Az UEFA levelére válaszul az MLSZ a „sajtóban megjelent bizonytalanságok és félreértések miatt” kiadott egy újabb, tisztázó közleményt, amiben azt írják, hogy nem állították (és most sem állítják), hogy az UEFA engedélyezte, vagy konkrétan tiltotta a drapéria bevitelét. Leszögezik, hogy UEFA és a FARE írásos állásfoglalását értékelve és a helyzetet mérlegelve hozta a magyar szövetség azt a döntést, „hogy az egyértelmű vagy rejtett szövegek és szimbólumok nélküli történelmi Magyarország térkép megalapozottan nem képezi fegyelmi eljárás tárgyát, ezért engedélyezi a szövetség feltételeinek megfelelő drapéria bevitelét”.

photo_camera Fotó: Orbán Viktor/Facebook

„Kijelentettük és most is kijelentjük, hogy mindkét szervezet (és az MLSZ is) továbbra is elítéli a diszkrimináció minden formáját és harcolni fog a rasszista, kirekesztő vagy politikai üzenetekkel szemben” – írja a közlemény, hozzátéve, hogy az MLSZ azzal a meggyőződéssel engedi be a molinókat a stadionba, hogy a fegyelmi vétséget eredményező egyértelmű vagy rejtett üzenetek kizárása esetén nem lesz megalapozott fegyelmi eljárás a kizárólag a térképet ábrázoló drapériák kihelyezésével kapcsolatosan.

„Végezetül megerősítjük: az MLSZ a két nemzetközi szervezet megfontolt és körültekintő nyilatkozatát értékelve, saját hatáskörben hozta meg a felelős döntést, amellyel a számos országban élő több százezres magyar szurkolói közösség egysége előtti tiszteletet kívánja kifejezni: a rasszizmussal, kirekesztő magatartással nem vádolható drapériákat beengedjük a stadionba” – zárják a közleményt.