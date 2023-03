„Te rendőrkutya, kint megvárunk és elkapunk” - fenyegettek egy szabadnapos rendőrt gyúrós arcok az edzőteremben

A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai vettek őrizetbe egy 46 éves (vagy 48 éves, a közleményben kétféleképp szerepel) és egy 18 éves férfit Pécsen. A két kigyúrt elkövető egy pécsi edzőteremben kötekedett egy szabadidejében ott gyúró fiatal rendőrrel, akivel verekedést próbáltak kiprovokálni.

„Mi van, te kutya? [...] Egy köcsög rendőrkutya vagy, nem? [...] Te rendőrkutya, kint megvárunk és elkapunk” - a Nemzeti Védelmi Szolgálat Facebook-posztja szerint így kötekedtek a tréningező rendőrrel, majd másnap és a rákövetkező napon is visszamentek az edzőterembe, ahol kifejezetten a fiatal rendőrt keresték.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat ekkor lépett közbe, hiszen, mint írják, „alapfeladatunk a védett állományba tartozók védelme”. A helyi rendőrök a védelmi szolgálatosokkal együttműködve azonosították, majd el is fogták a két gyanúsítottat, akik közül az idősebbik ellen több erőszakos bűncselekmény miatt is eljárás folyik. Őt ezért a bíróság le is tartóztatta.