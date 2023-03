Napi 10 ezer fontért lobbiztak volna a bepalizott brit képviselők egy koreai kamucégnek

A Hanseong koreai tanácsadó cég az elmúlt hónapokban húsz brit parlamenti képviselőt keresett meg, hogy segítsenek koreai céges ügyfeleiknek eligazodni a változó brit és európai politikai keretek között. A megkörnyékezett politikusok között toryk, munkáspártiak és liberálisok is voltak. Összesen négy konzervatív képviselő állt kötélnek, hogy online videós hívásban beszéljen a koreaiakkal, akik az évi hat szöuli tanácskozásért „nagyon vonzó díjazást” és „nagyvonalú költségtérítést” ajánlottak.

photo_camera Kwasi Kwarteng ajánlja magát Fotó: Led by Donkeys

Kwasi Kwarteng Liz Truss bukott kormányának pénzügyminisztere volt, és napi 10 ezer fontot (4,4 millió forintot) kért a szolgálataiért. Matt Hancock volt egészségügyi miniszter ugyanennyiért vállalta volna a tanácsadást. Graham Brady, aki nem viselt kormányzati posztot, már napi hatezerért (2,6 mft) is elment volna. A szintén több miniszteri posztot is betöltő Stephen Hammond viszont átverésre gyanakodott.

Neki volt igaza, mert a Hanseong nem létezik, csak egy kamu céges profil kamu honlappal, amit a Led by Donkeys (Szamarak a vezetőink) politikai kampánycsoport hozott létre. A képviselők nem szegtek szabályt a megbeszélésekkel, de így is áll a bál, mert a válság miatt a brit közvélemény hiperérzékeny az eleve jól kereső politikusok mellékes bevételeire. A beszélgetések felvételeit nyilvánosságra is hozó Led by Donkeys pont azt akart demonstrálni, hogy míg a választók rég tapasztalt megélhetési gondokkal küzdenek, a képviselőik nyitottak a zsíros megbízásokra. (Guardian)