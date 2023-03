Nem a közelgő halálától fél a Pentagon-iratok legendás kiszivárogtatója

Hetei vannak hátra a nemrég terminális hasnyálmirigyrákkal diagnosztizált Daniel Ellsbergek. Az 1971-ben a szigorúan titkos Pentagon-iratokat előbb a New York Timesnak, aztán a Washington Postnak, végül tucatnyi további lapnak eljuttató amerikai stratégiai szakértő évtizedek óta a nukleáris leszerelés egyik fő propagátora.



Az akkor a kormányhoz közeli statégiai kutatóintézet, a RAND elemzőjeként dolgozó Ellsberg 43 kötet elemzést és dokumentumot adott oda újságíróknak. A Pentagon az évekig készülő jelentéssel a vietnami háború történetét szerette volna dokumentálni, csakhogy az anyag túl jól sikerült.

Nem csak azt tette nyilvánvalóvá, hogy a háborút nem lehet megnyerni, de azt is, hogy a fő döntéshozók ezt régóta tudták, csak nem volt bátorságuk szembenézni a következményekkel. Az is bebizonyosodott, hogy emiatt az előző évizedek összes elnöki adminisztrációja hazudott a délkelet-ázsiai amerikai szerepvállalás valódi mértékéről és céljairól.

photo_camera Daniel és Patricia Ellsberg a bíróság épülete előtt Los Angelesben 1973-ban. Fotó: Anonymous/ASSOCIATED PRESS

A Pentagon-iratok kiszivárogtatása és publikálása történelmi, sajtótörténeti és jogi szempontból is fordulópontot jelentett. Ellsberg és az újságírók a börtönt kockáztatták, és elsősorban a nem sokkal későbbi Watergate-ügy hatására döntött a javukra a bíróság. Minderről érdemes Urfi Péter 2018-as írását elolvasni.



Ellsberg 91 éves, és nemrég maga jelentette be, hogy nincs sok hátra az életéből. A New York Times-nak adott interjút, ebből idézünk.

„A világ, amit itt hagyok, rettenetes állapotban van minden olyan szempontból, amiben javítani próbáltam rajta. Biden elnöknek igaza van,

„az atomháború veszélye a kubai rakétaválság óta nem volt akkora, mint ma. Nem ilyen világot reméltem 2023-ra, de ilyen lett.

Azt sem gondolom, hogy a világ meg tud birkózni a klímaválsággal. (...) A 2016-os párizsi egyezmény óta tudjuk, hogy Amerikának 2030-ra meg kéne feleznie a károsanyag-kibocsátását, ez nem fog megtörténni.”

A Times megkérdezte, hogy a titkosítási gyakorlat a biztonságot vagy a közügyek állami ellenőrzését szolgálja-e inkább. Ellsberg szerint a média sosem vizsgálta kellő rámenősséggel a titkosítás gyakorlatát.

„A titkosítás mai rendszere a hivatalnokokat és a kormányzatokat védi a felelősségre vonástól, a megszégyenüléstől, és attól, hogy hibákat a riválisaik ellenük használják.”

A veterán biztonsági szakértő elmondta, hogy a Nemzeti Védelmi Archívum minden hónapban nyilvánosságra hoznak feloldott titkosítású anyagokat, és nagyon ritkán tűnik indokoltnak az akár évtizedekkel korábban elrendelt minősítés, vagy annak ilyen hosszú fenntartása. Egy szakértőre hivatkozott, aki

1971-ben öt százalékra becsülte a minősítésükkor indokoltan titkosított információk arányát, ami az idő múlásával fél százalékra csökkent.

Miért nem vetettek be nukleáris fegyvereket 1945 óta, kérdezte a Times. Ellsberg szerint nagyon is bevetették őket, több tucatszor, fenyegetésként, pont ahogy a bankrabló használja a fegyverét, még ha nem is süti el.

Az ember szerencsés, ha nem kell elsütnie, de ahogy a szerencsejátékban mindig, egyszer elfogy a szerencséje

– vélekedik Ellsberg. Szerinte az USA 70 éve fenyegetőzik az atomfegyver első bevetésével, amivel most Putyin Ukrajnában, és aggódik, hogy nem blöff, hogy Oroszország semmitől sem riad vissza a Krím megvédése érdekében.

photo_camera Daniel és Patricia Ellsberg 2019-ben Berlinben. Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Ellsberg az interjút azzal zárta, hogy az elmúlt 40 évben az atomháború elkerülése érdekében végzett munkájának nem sok foganatja van. De úgy érzi, így volt a leghasznosabb az élete, és ahogy a végéhez közeledik, örömöt és hálát érez.



Borítókép: Daniel Ellsberg a 2018-as Olof Palme díj átadóján. Fotó: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP