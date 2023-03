Orbán betartott egy EU-s megállapodásnak, ami menedékkérőket küldött volna vissza az országukba

Orbán Viktor mostanában rendszeresen vétóz meg különböző uniós megállapodásokat, amelyek szerinte ellentétesek a kormánya politikai elveivel. Azt viszont talán kevesen gondolnák, hogy Orbán politikai elveivel egy olyan egyezmény is ellentmondhat, amelynek az a célja, hogy kevesebb migráns maradjon Európában azután, hogy a menedékkérelmüket visszautasították a hatóságok. Pedig a Financial Times cikke szerint most éppen egy ilyen megállapodásnak tartott be a magyar kormányfő. Hogy miért? A "gender" miatt!

Az EU-nak nyár elejéig kellene elfogadnia partnerségi megállapodást 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni állammal a lejárt Cotontou-egyezmény helyett. Az új egyezmény többek között azt szabályozná, hogyan küldik vissza az európai országok azokat a bevándorlókat, akiknek a menedékkérelmét elutasították az EU-ban, és akiknek így vissza kellene térniük oda, ahonnan jöttek. Évente nagyjából 300 ezer menedékkérőnek kellene így visszamennie, de csak nagyjából egyötödük hagyja el Európát.

Az új egyezmény tehát Ursula von der Leyen szerint csökkenthetné a bevándorlók számát Európában. De akkor Orbán miért blokkolta a megállapodást? Az egyezmény tervezete meghatároz egy sor olyan területet, amelyben a megállapodó felek együttműködnek a jövőben, ehhez pedig közös alapelveket fogadnak el. Ilyen terület a fenntartható fejlődés és a klímaadaptáció, a béke és biztonság és az emberi- és polgárjogok helyzete. Ebben a részben szerepel az a rész, amivel a Financial Times információi szerint Orbánéknak problémája van. Eszerint a felek olyan perspektívákat képviselnek rendszerszinten, amelyek "a szakpolitika minden területén biztosítják a nemi egyenlőséget (gender equality)." A szövegben az is szerepel, hogy az aláírók " küzdenek a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az intolerancia minden formája ellen."

photo_camera A múlt héten még együtt nevezett Orbán Viktor és Ursula von der Leyen. Mellettük Nikos Christodoulidis ciprusi miniszterelnök és Antonio Guterres ENSZ-főtitkár. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

A Financial Timesnak Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, a megállapodás nyelvezetén változtatni kell, a magyar kormány csak akkor hajlandó áldását adni az egyezményre.

A sajtónak nyilatkozó tisztviselők szerint a magyar kormánynak azzal is baja van, hogy az egyezmény nemcsak azt szabályozná, hogyan lehet visszaküldeni bevándorlókat, de azt is, hogy szabályosan és rendezett formában hogyan jöhetnek a kérdéses országokból Európába.

A vétóval Orbán elég kellemetlen helyzetbe hozza az EU-t. Az unió viszonyát ezzel a 79 országgal eddig szabályozó Cotontou-egyezmény már 2020-ban lejárt, aztán 2021 novemberéig meghosszabbították, de addig sem sikerült újabb megállapodásban megállapodni. Végül 2023 júniusáig kihúzták az egyezményt, utána viszont új megállapodás hiányában lényegében semmi sem szabályozza az EU és a 79 ország viszonyát, és a bevándorlás kérdése is jogi vákuumba kerül. Emellett az Európai Befektetési Bank sem tud tovább hiteleket folyósítani ezeknek az országoknak, mert ezt is az új egyezménynek kellene szabályoznia.