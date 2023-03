Az ENSZ szerint letartóztatták Kabulban az afgán lányok oktatásáért kampányoló projekt alapítóját

A tálib kormány tavaly tiltotta meg hogy a lányok középiskolába járjanak. Az ENSZ kedden közölte, hogy Afganisztánban letartóztatták a lányok oktatásáért kampányoló projekt alapítóját, Matiullah Wesa-t, a PenPath vezetőjét.

Ezt megerősítette Wesa testvére, aki azt mondta, a férfit hétfőn este, az esti ima után egy mecset előtt megverték, majd erőszakkal elvitték.

A Matiullah Wesa által alapított szervezet a lányok oktatásának betiltása óta is folytatta munkáját azzal, hogy tiltakozásokat szervezett és a kisebb településeken is próbálták megoldani a helyiek segítségével a lányok taníttatását.

A tálib vezetők, akik az egyetemekről is kitiltották a nőket, többször is azt állították, hogy „bizonyos feltételek teljesülése esetén” újra megnyitják az iskolákat a lányoknak. Azt állították, hogy nincs pénzük és idejük arra, hogy a tananyagot az iszlám irányvonalak mentén alakítsák át. Hasonlót ígértek 1996 és 2001 között is, de akkor sem nyitották meg a lányiskolákat. (AFP)