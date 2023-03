Egy volt diák lőtt le hat embert a nashville-i keresztény magániskolában

Az első hírek szerint egy tinédzser lány lövöldözött hétfőn egy nashville-i keresztény magániskolában, a rendőrség új információi szerint azonban a lövöldöző a 28 éves Audrey Hale volt, aki transzneműként azonosította magát.

Úgy tudni, hogy Hale korábban ebbe az iskolába járt, ahol most automata fegyverrel nyitott tüzet. Hat embert lőtt le, három kilenc év alatti gyereket és három iskolai dolgozót. Az iskolába úgy jutott be, hogy gyakorlatilag keresztüllőtte a bejárati ajtót. Először a földszinten kezdett lövöldözni, majd a második emeletre ment, ahonnan a kiérkező rendőrökre is rálőtt.

A rendőrség beszélt Hale apjával is egy házkutatás során, ahol a rendőrök egy térképes tervet találtak a támadásról, rajta az iskola épületének be- és kijárati pontjairól. Vagyis Hale előre és alaposan eltervezte a támadást.

photo_camera Fotó: Anadolu Agency via AFP

A BBC a nonprofit Gun Violence Archive szervezet adataira hivatkozva azt írja, 2023-ban, vagyis csak idén ez volt a 129. tömeges lövöldözés az Egyesült Államokban. (BBC)